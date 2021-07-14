Коли Рада розгляне відставку Авакова: з'явилась офіційна дата і час
14 липня 2021 , 19:51Читать новость на русском
Джерело:Верховна Рада
Багаторічний очільник МВС Арсен Аваков написав заяву на звільнення. Його відставку не відкладатимуть у довгий ящик і розглянуть цього ж тижня.
Розгляд заяви про відставку Арсена Авакова відбудеться на черговому пленарному засіданні. Питання стоїть першим у порядку денному.
До теми Президент його попросив, – Верещук розповіла обставини відставки Авакова
Коли Рада розгляне відставку Авакова
"Знімати" очільника Міністерства внутрішніх справ будуть у четвер, 15 липня, на пленарному засіданні. Розпочнеться воно о 10 годині.
Щодо того, коли саме призначатимуть нового очільника МВС – наразі офіційної інформації немає. За попередніми даними, це відбудеться наступного дня – 16 липня.
Відтак, усі правові нюанси щодо відставки Авакова розтягнуть на три дні:
- розгляд заяви Авакова на комітеті з питань правоохоронної діяльності 14 липня;
- голосування за відставку Авакова 15 липня;
- засідання комітету, де розглянуть подання на призначення глави МВС 16 липня.
Головне про відставку Арсена Авакова
- 13 липня Аваков написав заяву і подав у відставку після 7 років у кріслі глави МВС.
- Офіційних повідомлень про причини, чому саме він це зробив, наразі немає.
- Того ж дня Володимир Зеленський запропонував очолити МВС очільнику комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності Денису Монастирському.
- Народний депутат погодився на цю посаду, хоч сказав, що "робить жертву".
- Заступник Арсена Авакова Антон Геращенко заявив, що Монастирський – один із найгірших кандидатів на відповідну посаду.
- У "Слузі народу" стверджують, що голосів на призначення Монастирського вистачить.