У Мін'юсті розповіли, коли РНБО визначить перших олігархів
Джерело:фейсбук Дениса Малюськи
Міністр юстиції Денис Малюська заявив, що перших українських олігархів РНБО може визначати уже з травня 2022 року. До цього моменту в тих, хто потенційно може увійти у відповідні списки є час, щоб позбутися ознак олігархів.
За словами Малюськи, закон про олігархів набуде чинності у першій половині травня 2022 року. Уже наприкінці місяця РНБО може створити відповідний реєстр.
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Олігархи можуть виправити ситуацію
Денис Малюська заявив, що до травня 2022 року в тих, хто зараз підпадає під критерії визначення олігарха є час, щоб виправити ситуацію. Для цього, за словами міністра, потрібно припинити фінансувати партії, позбутися монопольного становища або продати свої медіа людим з бездоганною репутацією.
У протилежному випадку після внесення у списки РНБО олігархам заборонять фінансувати партії та політичну агітацію й купувати об'єкти великої приватизації. Контакти чиновників з олігархами підпадатимуть під декларування.
Контакти чиновників з олігархами або їх представниками будуть публічно декларуватися, а самі олігархи нестимуть істотні репутаційні ризики у діловому світі,
– заявив Малюська.
За словами міністра юстиції найближчим часом Нацрада з питань телебачення і радіомовлення розробить механізм перевірки ділової репутації покупця ЗМІ, а РНБО затвердить Положення про реєстр олігархів і створить відповідний список.
Закон про олігархів: головне
- 23 вересня 279 народних депутатів остаточно підтримали закон про олігархів. Однак у прийнятому документі було декілька суперечливих поправок, зокрема вони стосувалися того, хто створює реєстр олігархів – РНБО чи НАЗК.
- 3 листопада Верховна Рада усунула неточності в законі відповідно до 131 статті Регламенту. Тобто весь закон на переголосування не виносили.
- 5 листопада Президент України Володимир Зеленський підписав закон про олігархів.