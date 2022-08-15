Бояться, нюхом відчувають, – активіст про втечу російського командування з Херсона

У Херсоні зменшується кількість вищого окупаційного командування російських військ, зокрема й фсб – через побоювання перебігу екстреної евакуації. Тилове забезпечення армії рф остерігається ймовірних конфліктів з фронтовими частинами за право відступити на Лівобережжя.

Для забезпечення правобережного угруповання окупанти сподіваються на використання понтонних і баржових переправ, проте їх вистачить виключно для евакуації. Про це 24 каналу розповів херсонський журналіст і активіст Володимир Молчанов.

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Екстрена втеча

За його словами, тилові структури армії рф можуть побоюватися, що під час екстреної евакуації фронтові частини захоплять переправи й будуть самі переправлятися, а тилових залишать напризволяще.

"Те, що втекли генерали, фсб-шники і явно зменшується кількість тих карателів, які стоять в самому Херсоні – це дійсно є фактом. Тилові структури найбільш чутливі до подій на фронті й відчувають нюхом, яке буде майбутнє у них", – зазначив журналіст.

Молчанов констатує, що вище командування російських з'єднань на Правобережжі ніколи не перебувало.

"Максимальний рівень присутності – це командири бригад. Як правило, це в російській армії полковники", – вказує активіст.

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Для російських військових все тільки починається

Журналіст визнає, що на правому березі Херсонщини також були генерали, але вони перебували переважно поблизу місцевого колаборанта Володимира Сальдо. Молчанов додає, що у будь-якому випадку становище армії рф на Правобережжі ускладнюватиметься.

"Щодо військових російських – все тільки починається. Досі російські військові думали, що нічого страшного не сталося, бо, в крайньому разі, вони зроблять понтонні переправи й баржі", – вказав херсонський активіст.

З його слів, окупанти на сьогодні використовують гібридну понтонно-паромну переправу, однак зауважив, що її легко знищити і її вистачить виключно для евакуації.

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Ситуація на Херсонщині: останні новини

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Окупаційна влада Херсонщини анонсувала, нібито готова відкрити 100 навчальних закладів за своєю програмою у регіоні. Однак ці установи повністю не укомплектовані.

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