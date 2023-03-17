Хитрість Путіна: Світан розповів, як Росія збирає сили для нового наступу

У Росії знову почали активно роздавати повістки, а також заганяти чоловіків на військові збори. Таким чином Кремль намагається зібрати людей для чергового етапу наступу.

Про це 24 Каналу розповів полковник запасу ЗСУ, військовий експерт, льотчик-інструктор Роман Світан. За його словами, загалом бойові дії мають циклічний характер.

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Ворог йде у наступ, потім переходить в оборону і накопичує ресурси. Далі – знову спроба наступу, і так – по колу.

Коли Росія зможе повторити повномасштабний наступ

Як зазначив полковник запасу ЗСУ, у залежності від об'єму завдань та ширини фронту такі дії можуть тривати від місяців до десятків років.

З академічної точки зору, період, через який Росія може повторити широкомасштабний наступ на Україну, може зайняти близько 10 років. Саме стільки знадобиться російській армії, аби підготуватися до повторних масштабних наступальних дій,

– сказав Світан.

Російська армія зазнала величезних втрат в Україні, і щоб повноцінно її відновити, потрібні роки. Втім, як зауважив Світан, через 10 років путінський режим в Росії вже навряд чи існуватиме.

Окупанти можуть потужно атакувати на фронті раз на пів року

Якщо ж говорити про малі наступи, то у залежності від ширини фронту вони можуть відбуватися з періодичністю приблизно у пів року. Цей час потрібен, щоб:

провести мобілізацію;

підготувати новобранців;

виробити чи відремонтувати техніку;

провести комплектування та бойове злагодження підрозділів.

"Все це займає близько пів року. Це якраз добре демонструє попередня мобілізація у Росії. Владімір Путін оголосив мобілізацію у вересні 2022 року. А реальний наступ росіян вийшов на свій пік у лютому – березні 2023-го", – зазначив Світан.

Військове зведення від Романа Світана: дивіться повне відео

Інтенсивність атак на Сході України

За словами військового експерта, активність ворога на Сході України поступово спадає.

Зараз ми вийшли на певне плато, коли нараховується близько 100 атак з боку окупантів на добу. А було близько 150 – 170 штурмів,

– зауважив Світан.

Він додав, що таку інтенсивність – 100 атак на добу – росіяни триматимуть ще близько місяця, приблизно до початку квітня.

Хитрість Путіна

Через великі втрати в Україні Кремль намагається зібрати нові ресурси для війни. Ще наприкінці 2023 року у Росії заявили про наміри збільшити власну армію до 1,5 мільйона осіб.

"За зиму у росіян не вийшло нічого зробити. Вони не можуть зібрати людей, адже мобілізаційна система не працює", – сказав військовий експерт.

Тепер у Росії вигадали інший спосіб – планують збільшити армію на 400 тисяч контрактників. Як розповів Світан, Кремль надіслав певні плани керівництву всіх російських регіонів. Кожен губернатор має виставити приблизно по 10 тисяч контрактників.

"Однак контрактники – це люди, які йдуть на війну заробляти гроші. Зараз у Росії хочуть їх мотивувати й підняти оплату, але коштом регіональних бюджетів. Така от хитрість Путіна: він хоче зібрати людей завдяки кишеням губернаторів", – повідомив полковник запасу ЗСУ.

Кремль готується до нового наступу влітку

Як зазначив Світан, аби зібрати контрактників, знадобиться кілька місяців.

Кремль збирає людей під літній наступ. Тобто наступний етап наступу Росії може бути влітку. До того часу зберуть нехай 300 тисяч, якось проженуть їх через мобілізаційні пункти. А ось зібрати амуніцію для цих людей не вийде,

– наголосив військовий експерт.

За його словами, максимум, чим Кремль зможе забезпечити нових військових – це автомати. До того ж до кінця літа російська армія зазнає ще більших втрат. Відтак, на думку Світана, нові підрозділи кинуть на відновлення та поповнення тих частин, які вже є в Україні.

"А до літа ми вже можемо вирівняти фронт і відкрити новий. Ми бачимо лінію фронту по лінії кордону України та Росії", – наголосив полковник запасу ЗСУ.

Чого очікувати на фронті: коротко