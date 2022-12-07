Найгірше, що їм все одно, – росіянин про ставлення співвітчизників до війни

На початку війни українці намагалися достукатися до росіян, пояснюючи, що насправді відбувається в Україні. Проте переважна більшість населення країни-агресорки під впливом російської пропаганди залишилась у кращому випадку байдужою, а у гіршому – звинувачувало українців самих у своїх бідах. Мовляв, вони самі винні у тому, що Росія пішла війною проти України.

Найгірше у російському суспільстві є те, що росіянам все одно, що відбувається в їх країні та за її межами. Про це 24 каналу розповів дигер з Москви Павєл Софронов. На його думку, його співвітчизники здебільше егоїстичні та безвідповідальні люди.

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Безвідповідальне суспільство

Він зазначив, що пропаганда радикалізує меншість суспільства – декілька відсотків населення, яке радикально підтримує війну та вбивство. Проте спрямована пропаганда на більшість.

Метою пропаганди є не змусити цю більшість йти на війну чи голосувати за Путіна, а вплинути на неї так, щоб людям було все однаково. Це головна їх перемога. Росіяни переконали себе у тому, що нічого не зможуть зробити і впевнені, що від них нічого не залежить,

– наголосив він.

На його думку, росіяни не усвідомлюють власної відповідальності за те, що відбувається в їхній країні. За них все має вирішувати цар. Російське суспільство не бажає відповідати ні перед майбутніми поколіннями, ні перед минулими.

"Приберіть за собою"

"Я навіть своїм батькам говорю: "щиро дякую" за те, що ви нам залишили. Чому ми тепер повинні помирати, сидіти у тюрмах, щось робити, щоб виправити ваші помилки? Приберіть за собою. Вони не відчувають цієї відповідальності", – розповів Софронов.

За його словами, люди в Росії навіть не розуміють, що самі, своїми руками поставили Путіна, але при цьому не відчувають жодної відповідальності за те, щоб його звідти усунути.

"Вони навіть не уявляють, що так можна зробити", – зауважив він.

Путін "нарєшал"

Павєл Софронов зазначив, що коли росіянам наводяться приклади "Революції гідності" 2014 року, інших революцій, які відбулися при тоталітарних режимах, коли народ провалював диктаторів, вони вважають, що це щось інше і їх не стосується.

Також у них присутній страх, якщо вони вийдуть з протестами на вулиці, їх там заб'ють "дубинками". Для них це гірше, ніж залишити майбутні покоління жити у ГУЛАГу,

– наголосив він.

Співрозмовник зазначив, що громадянського суспільства в Росії немає – якби воно було, люди б розуміли що це їх країна і вони вирішують, як будуть жити їхні діти.

"Зараз за них це вирішує Путін, ось він і "нарєшал", – зауважив він.

На його думку, у найближчі десятки років якихось змін на краще не варто очікувати. Путін навмисно відкриває кордони, щоб від'їжджали люди, які проти його влади. Хто залишається, сідає у тюрму, і там їх добивають.

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Негативна селекція

"Ця негативна селекція відбувалась, якщо звернутись до історії Росії, останні років 400. Відповідно можемо уявити, які люди там залишаються і чому російське суспільство таке податливе", – розповів Софронов.

Він вважає, що у Росії був шанс у 90-ті роки, коли з'явилась якась свобода, але вона швидко налякала суспільство.

Радянський Союз розвалився і люди не схотіли самі вирішувати, як їм жити. Почалась інфляція, дефіцит, злидні та вони злякались самостійно розв'язувати власні проблеми й тому поставили Путіна. Вони, як стадо, ведуться на все це і будуть вестися, бо найнормальніші, які могли б їм пояснити, їдуть з Росії,

– наголосив він.

На його думку, наступним етапом буде закриття Інтернету в Росії, Telegram-каналів, You Tube, не буде взагалі свободи слова. У людей відберуть телефони і залишиться лише державне телебачення, державна пропаганда, яка надасть відповіді на всі їхні запитання. Це відбудеться у найближчі 2 – 3 роки.

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