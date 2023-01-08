Переломна точка: коли в Росії зрозуміють, що країна приречена

Навіть військові поразки в Україні не змінили поглядів росіян на військову агресію проти нашої держави. А будь-які провали російська пропаганда успішно видає ледь не за "перемоги".

Загальний фон пропаганди залишається доволі бадьорим завдяки окупації нових територій після 24 лютого 2022 року. Про це в стрімі 24 каналу розповів російський опозиційний політик Гаррі Каспаров.

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Переломна точка у свідомості росіян

За словами співрозмовника, росіян успішно зазомбували на те, що Росія "зараз усіх розбомбить, знищить всю енергетичну інфраструктуру, а вся Європа замерзне".

Тому поки картинка не очевидна. Так, гульмують, не досягли надрезультатів. Але "зараз домобілізуємося та й десь прорвемося",

– розповідає Гаррі Каспаров.

Він також підкреслює, що саме український Крим є тою "скрєпою", на якій тримається російський міф. Мовляв, Путін перейшов до зовнішньої агресії проти України саме в той час, коли в нього закінчилися можливості втримувати цей міф всередині самої Росії.

"Крим – це "скрєпа". Щойно стане зрозуміло, що Крим втрачений або буде втрачений найближчим часом, то виникнуть питання. Будь-якому диктатору потрібен міф. Це форма правління, яка використовує міфологію для виправдання власних дій", – пояснює російський опозиціонер.

Тому він певен, що перехід до контрнаступу ЗСУ в бік Криму стане переломною точкою у свідомості більшості росіян.

Стрім з Гаррі Каспоровим – дивіться відео

Наслідки втрати Криму для Росії

Російський опозиціонер відзначає: історія Росії вже не раз демонструвала, що серйозні поразки завжди призводять до зрушення свідомості.

Українська перемога означає, що в Росію змушена буде повернутися розгромлена армія. Декілька сотень тисяч озброєних і злих людей, які вважають себе обманутими,

– підкреслює Гаррі Каспаров.

І це все відбуватиметься на фоні санкцій, які вже зараз опускають російську економіку на самісіньке дно. І це все разом, на думку співрозмовника, і буде необхідними "інгредієнтами" для революційного вибуху.

Як Росія виправдовує власні поразки