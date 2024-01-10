Дата вже відома: коли Рада розгляне законопроєкт про мобілізацію
10 січня 2024, 13:39Читать новость на русском
У четвер, 11 січня, Верховна Рада розгляне новий законопроєкт про мобілізацію. Йдеться про перше читання.
Про це з посиланням на голову фракції "Слуга народу" повідомив нардеп Ярослав Железняк. Також зазначив, що законопроєкт розглянуть з пропозиціями Комітету, передає 24 Канал.
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Законопроєкт розглянуть у Раді 11 січня
Железняк о 12:22 написав, що Давид Арахамія з трибуни Парламенту щойно оголосив, що завтра буде перше читання законопроєкту по мобілізації.
Як і писав, – перше читання з пропозиціями Комітету (з питань оборони – 24 Канал),
– підкреслив нардеп.
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Напередодні в Раді спрогнозували суттєві зміни
- Голова комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки розповів, що в законопроєкті про мобілізацію відбудуться суттєві зміни окремих норм. Це станеться вже під час його розгляду у Раді.
- Олександр Завітневич підкреслив, що під час обговорень значну увагу приділили аргументам щодо мобілізаційних потреб для поповнення бойових частин, які зазнали втрат, а також тих, які планують розгорнути.
- Заступник голови Комітету з питань нацбезпеки Єгор Чернєв заявив, що частина механізмів, які Міноборони разом з Генштабом ЗСУ внесли до законопроєкту про мобілізацію, є спірною.
- Зауважимо, очільниця Комітету з питань антикорупційної політики Анастасія Радіна раніше заявила, що Комітет визнав законопроєкт таким, що містить корупційні ризики. Тож його необхідно доопрацювати.