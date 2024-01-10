Дата вже відома: коли Рада розгляне законопроєкт про мобілізацію

У четвер, 11 січня, Верховна Рада розгляне новий законопроєкт про мобілізацію. Йдеться про перше читання.

Про це з посиланням на голову фракції "Слуга народу" повідомив нардеп Ярослав Железняк. Також зазначив, що законопроєкт розглянуть з пропозиціями Комітету, передає 24 Канал.

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Законопроєкт розглянуть у Раді 11 січня

Железняк о 12:22 написав, що Давид Арахамія з трибуни Парламенту щойно оголосив, що завтра буде перше читання законопроєкту по мобілізації.

Як і писав, – перше читання з пропозиціями Комітету (з питань оборони – 24 Канал),

– підкреслив нардеп.

У вівторок Железняк писав, станом на ранок 9 січня в Раді вже єпро мобілізацію. Зокрема, урядовий і 4 альтернативних.

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