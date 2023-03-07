Зараз формуються підрозділи: коли ми побачимо Leopard 2 на полі бою

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак підтвердив, що найближчими днями до України прибудуть 10 із 14 обіцяних танків Leopard 2. Однак перш ніж вони відправляться на фронт, необхідний певний час для формування відповідних підрозділів.

Про це в ефірі 24 Каналу розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. Він припустив, коли танки зможуть опинитися безпосередньо в зоні бойових дій.

Дивіться також Міцні, мов криця: як допоможуть Україні польські танки PT-91 Twardy

Коваленко повідомив, перш ніж використовувати ці танки необхідно провести відповідні злагодження та сформувати повноцінні підрозділи.

Кожен цей танк сам по собі не є бойовою одиницею, він є бойовою одиницею в складі підрозділу, роти, батальйону, танкового полку тощо,

– додав мовець.

Потрібен час на злагодження

Коваленко наголосив, аби підвищити ефективність західних танків, має бути сформований батальйон. А формування повноцінного батальйону – це й формування відповідних підрозділів, в складі яких є інша техніка: бойової машини піхоти, бронетранспортери, артилерія. Після цього тільки можна буде говорити про появу Leopard 2 на лінії бойових дій.

Можливо, це буде квітень, як варіант. Можливо, навіть кінець березня. Залежить від того, наскільки швидко будуть готові нові екіпажі та наскільки швидко нам передадуть нові танки,

– зауважив аналітик.

Він нагадав, що до України вже прибули кілька танків Leopard 2, однак в зоні бойових дій їх немає. Вони нині перебувають в місті злагодження та формування підрозділів.

Коли західні танки з'являться на фронті: дивитись відео