Це поворотний момент в історіях, які нас скоро чекають, – Данілов про ордер на арешт Путіна

Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Владіміра Путіна. Тепер кремлівському диктатору не вдасться уникнути відповідальності за воєнні злочини.

Про це 24 Каналу розповів секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов. За його словами, ордер на арешт Путіна став несподіванкою для Росії.

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"Краще, якби МКС видав ордер на арешт Путіна раніше"

Данілов зауважив, що Міжнародному кримінального суду (МКС) варто було ухвалити таке рішення набагато раніше.

Я б дуже хотів, щоб це сталося ще влітку 2014 року, коли за прямою вказівкою Путіна був збитий літак MH17, на борту якого загинули 80 дітей, з них – 3 немовлят,

– наголосив секретар РНБО.

Він нагадав, що у катастрофі Boeing-777 Малайзійських авіаліній, який збили 17 липня 2014 року у Донецькій області, загалом загинули 298 цивільних осіб.

Олексій Данілов прокоментував ордер на арешт Путіна: дивіться відео

Поворотний момент в історії

Секретар РНБО зауважив, що рішення Міжнародного кримінального суду є вкрай важливим.

Це поворотний момент у багатьох історіях, які нас чекають найближчим часом. Це буде виклик для тих людей, які вважають себе "елітою" в Росії. Це буде питання для бізнесу та для російських олігархів,

– зазначив Данілов.

За його словами, вже зараз оточення Путіна чудово розуміє, що світова спільнота не відпустить російського диктатора.

"Путін обов'язково опиниться на лаві підсудних. Це неминуче", – наголосив секретар РНБО.

Данілов додав, що зараз очільник Кремля не може спокійно відвідати жодну зі 123 країн, які є учасниками Римського статуту. Адже там диктатору загрожує арешт.

Ордер на арешт Путіна: коротко