Міністр оборони Німеччини відповів, коли ухвалять рішення щодо постачання Україні Taurus
Джерело:Tagesschau
Німеччина може невдовзі ухвалити рішення щодо постачання Україні крилатих ракет Taurus. Федеральний уряд не має щодо цього жодних вагань.
Рішення можуть ухвалити протягом одного-двох тижнів. Про це заявив міністр оборони Борис Пісторіус.
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На ухвалення рішення потрібен тиждень-два
Пісторіус на першій "Вестфальській мирній конференції" в Мюнстері зазначив, що якщо мине тиждень або два, поки рішення ухвалять, то так і буде. За його словами, це не означає жодних вагань з боку федерального уряду.
Федеративна Республіка Німеччина повинна бути обачною, навіть якщо це важко зрозуміти нашим українським друзям. Німеччина повинна зважувати наслідки кожного свого кроку,
– наголосив міністр.
Він додав, що крилаті ракети досягають більшої дальності, ніж будь-яка інша зброя, що постачалася до цього часу. Taurus є дуже складним промисловим продуктом.
"Ми не говоримо про програмування кавомашини", – підкреслив Пісторіус.
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Надання Україні Taurus: що відомо
- У Бундестазі раніше заявляли, що Олаф Шольц – єдина людина, яка блокує постачання Україні далекобійних ракет Taurus. За словами керівниці комітету Бундестагу з питань оборони Марі-Агнес Штрак-Циммерманн, вагання канцлера коштує українцям життя.
- Варто зауважити, що сам Шольц звинувачення у нерішучості відкидає. Політик заявляє, що кожне рішення про передачу того чи іншого озброєння має бути добре зважене.
- Аналітики вважають, що змінити позицію німецького канцлера зможе президент США Джозеф Байден, якщо погодиться передати Україні ракети ATACMS.
- Водночас міністр оборони Німеччини заявляє, що рішення про передачу Україні Taurus жодним чином не залежить від надання їй ATACMS.