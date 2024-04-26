Коли в Україну почнуть прибувати перші F-16: у Пентагоні дали чітку відповідь

Україна з кожним днем усе ближче до того, щоб наші пілоти на F-16 боронили рідну землю від ворога. Це підтвердив й голова Пентагону Ллойд Остін перед початком засідання у форматі "Рамштайн".

Міністр оборони Сполучених Штатів повідомив, що це станеться вже незабаром. За його словами, перші літаки F-16 почнуть прибувати в Україні цього року разом з навченими пілотами та персоналом, який їх обслуговує.

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Почнуть прибувати вже цього року

Очільник Пентагону Ллойд Остін вдень 26 квітня, заявив, що протягом останніх двох років повномасштабної війни члени Контактної групи з оборони надали Україні понад 70 комплексів протиповітряної оборони середньої та великої дальності. Зокрема, наша держава отримала тисячі ракет від союзників.

Ми надали понад 3 тисячі одиниць бронетехніки, у тому числі понад 800 основних бойових танків. Ми передали Україні десятки тисяч протитанкових ракет,

– наголосив він.

Міністр оборони Сполучених Штатів також розкрив деталі стосовно F-16 для нашої держави, які так довго очікують. За його словами, вже у 2024 році в Україну почнуть прибувати перші винищувачі.

"Цього року в Україну почнуть прибувати більше ескадрильї подарованих F-16 разом з пілотами та обслуговчим персоналом, навченими членами цієї Контактної групи", – заявив Остін.

США анонсували додатковий пакет військової допомоги Україні

Міністр оборони США анонсував виділення ще одного оборонного пакета допомоги Україні під час чергової зустрічі у форматі "Рамштайн", в якій взяли участь представники понад 50 країн.

Очільник Пентагону заявив, що його сума становить один мільярд доларів. У ньому для захисників закладено ракети для HIMARS, снаряди, системи ППО та інше озброєння.

Надання Україні F-16