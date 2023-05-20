Найбільший повітряний блокбастер усіх часів: коли Україна сподівається отримати перші F-16

Україна сподівається отримати винищувачі F-16 вже восени 2023 року. У Міноборони очікують "військово-повітряний блокбастер".

В Міноборони України натякнули на "блокбастер" вже цієї осені. Західні ЗМІ також пишуть про такі терміни.

До речі Захід змінив позицію щодо F-16 для України: які основні характеристики винищувачів

Вже цієї осені! Найбільший військово-повітряний блокбастер усіх часів! F-16 в небі України! Ми захистимо наше небо!

– наголосили в Міноборони.

Рішення мають прийняти швидко

Україна сподівається отримати багатоцільові винищувачі F-16 восени 2023 року. Про це Washington Post повідомив радник Міноборони Юрій Сак. Він говорить про кінець вересня –початок жовтня.

"Якщо рішення прийматимуться швидко, я вважаю, що наприкінці вересня – на початку жовтня ми зможемо побачити перші F-16, що літають у повітряному просторі України", – сказав Сак.

Що цьому передувало