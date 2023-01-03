Є абсолютна впевненість у нашій перемозі, – Міноборони про плани на 2023 рік

В Україні триває вже 10 місяць російсько-української повномасштабної війни. Попри відсутність достаньої кількості важкого озброєння військове керівництво країни впевнене, що перемога України – не за горами.

Про це в ефірі телемарафону повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Вона заявила, що за 10 місяців повномасштабної війни українські воїни навчились дуже добре протистояти ворогу.

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Які плани в Міноборони на 2023 рік

Маляр, підсумовуючи здобутки за 2022 рік, розповіла, що наші воїни впевнено воюють та рухаються до перемоги.

Ми знаємо свої сили й знаємо, що можемо подолати різні побутові та матеріальні випробовування,

– сказала заступниця.

Роздумуючи про плани на 2023 рік, Маляр повідомила, що у військового керівництва є абсолютна впевненість у нашій перемозі.

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