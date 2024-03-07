І Захід, і Україна допустили фатальну помилку: в ОП сказали, чому наш шлях в НАТО – довгий

Україна хоче приєднатися до НАТО і робить для цього необхідні кроки. Утім, прогнозують, що це може статися вже після завершення війни.

Україні говорили про "відкриті двері" до Альянсу, але тоді партнери вважали, що наша країна перебуває під російським впливом. Про це в ексклюзивному інтерв'ю для 24 Каналу зазначив радник голови ОПУ Михайло Подоляк.

Дивіться також Швеція офіційно вступила в НАТО

"Це була одна із ключових фатальних помилок і західних демократій, і України, яка не хотіла абсолютно точно зробити територію повністю суверенною, облаштувавши кордони з Росією, відмовившись від тісних культурних, інформаційних зв'язків. Треба було будувати кордони, відмовлятися від дуже преміальної співпраці в газовій сфері, не отримувати корупційні складові і так далі. Тоді б трохи інакше це все виглядало", – зазначив Подоляк.

Перспективи вступу до НАТО

Так, 7 березня стало відомо, що Альянс поповнився – Швеція стала 32-ю країною-членом НАТО. Україна ж побачить інші темпи вирішення питання після справедливої фіналізації війни, наголосив Подоляк. А це безумовна перемога України.

"Росія і суб'єкт на прізвище Путін – це унікальний історичний персонаж. Він одночасно реалізував всі страхи, якими жила Росія: збільшив кордони НАТО, забезпечив домінування Альянсу в Європі, обнулив репутацію Росії, в нуль злив репутацію російського ВПК, втрачає ринки зброї. Тобто перетворив країну-монстр, якою вважали Росію, на країну-опудало. Це феноменальний історичний персонаж. Просто це ще не всі усвідомили", – зазначив посадовець.

Україна обов'язково приєднається до НАТО. А сам Альянс може бути переформатований, де наша країна стане його серцевиною.

"Тому що такого досвіду безпосередньої війни, як в Україні, ні в кого не буде. Синергічного використання різного виду зброї, різних національних виробників ні в кого не буде. Крім того буде абсолютно вмотивований експедиційний корпус на 80 чи 90%, який складатиметься з наших військових", – припустив Подоляк.

Україна і НАТО: останні новини