ISW оцінив можливість України перехопити ініціативу в росіян на полі бою

Український генерал-лейтенант Олександр Павлюк заявив, що Україна намагатиметься перехопити ініціативу на полі бою. Проте аналітики переконані, що затримки у допомозі відкладуть цей процес.

В ISW кажуть, що Україні було б нерозумно поступатись ініціативою росіянам на довший період, ніж це необхідно. Аналітики детально пояснили ситуацію.

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Що кажуть в ЗСУ про повернення ініціативи

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Павлюк заявив, що завдання ЗСУ:

стабілізувати лінію фронту,

максимально знищити ворога,

максимально зробити перегрупування для виведення частин, які потребують відновлення,

створити ударне угрупування та провести контрударні дії у 2024 році.

У ISW кажуть, що зусилля ЗСУ перехопити ініціативу у 2024 році є операційно обґрунтованими.

Росія зможе визначати місце, час, масштаб і вимоги бойових дій в Україні, доки вона зберігає ініціативу на всьому театрі, що може дозволити Росії змусити Україну витрачати матеріальні засоби та живу силу для проведення реактивних оборонних операцій, позбавляючи Україну можливості можливість накопичення матеріальних засобів, необхідних для майбутніх контрнаступальних операцій,

– заявили аналітики.

Вони пояснили, що подальша затримка зброї із Заходу, ймовірно, відтермінує зусилля Збройних Сил України щодо повернення собі ініціативи на всьому театрі військових дій.

За словами аналітиків американського Інституту вивчення війни:

дефіцит матеріальних засобів змушує українські війська доукомплектовувати їх,

невизначеність щодо майбутньої допомоги, ймовірно, обмежує українське оперативне планування,

затримки допомоги змусять ЗСУ ухвалювати складні рішення. Зокрема, потрібно буде розподіли ресурси між майбутніми оперативно важливими контрнаступальними операціями та поточними українськими оборонними операціями проти окупантів, які зараз утримують ініціативу.

В ISW підсумували, що допомога Заходу у сфері безпеки має вирішальне значення як для здатності України зосереджувати матеріальні засоби та живу силу для майбутніх контрнаступальних операцій, так і для її здатності настільки деградувати російські наступальні зусилля, щоб Україна могла перехопити ініціативу на полі бою.

У ISW заявляли, що Росія повернула стратегічну ініціативу на фронті

Аналітики американського Інституту вивчення війни заявляли 27 лютого, що окупанти повернули собі стратегічну ініціативу на всьому театрі воєнних дій.

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За їхніми словами, росіяни, ймовірно, зможуть визначати час, місце та масштаб майбутніх наступальних операцій в Україні.

Аналітики пояснювали, що Україна може позбавити окупантів цих можливостей, якщо матиме достатньо засобів, щоб: