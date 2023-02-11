Зеленський спрогнозував, коли Україна зможе вступити в ЄС і НАТО

Деякі світові лідери вважають, що нашій країні знадобиться 10 років, аби стати повноцінним членом Євросоюзу. Однак Володимир Зеленський так не думає.

Під час виступу на саміті, організованому банком JP Morgan, український лідер сказав, що Україна стане членом ЄС вже за 2 роки.

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Президент переконаний, що Україна має для цього всі підстави.

Сьогодні є певні песимісти серед світових лідерів, які вважають, що для членства в ЄС Україні треба 10 років. Але вони переважно знають нас і іноді навіть бояться нашого духу, нашої енергії. Тому ми бачимо, що ми можемо бути у ЄС через два роки,

– зазначив глава держави.

Разом з тим Зеленський нагадав, що Україні потрібні гарантії безпеки. І найкращою гарантією для України буде членство в НАТО. Зеленський вважає, що з часом Україна приєднається і до Альянсу.

"Ми вважаємо, що будемо в НАТО раніше, ніж усі лідери вирішать, що наш пакет щодо гарантій безпеки є слушним. Тому що вони ухвалюють рішення повільно, це бюрократія... І я вважаю, що після перемоги ми будемо в НАТО", – заявив Зеленський.

Чи дійсно Україна вступить в ЄС за 2 роки

Столтенберґ неодноразово казав про «відкриті двері» в НАТО для України. При цьому жодні можливі терміни не називаються. Президент України Володимир Зеленський 30 вересня повідомив, що Україна подає заявку на вступ до НАТО за пришвидшеною процедурою.

Президент Європейської Ради Шарль Мішель підкреслив, що зараз Україна проходить важливий шлях реформ та неодмінно вступить в ЄС. Можливо, це станеться навіть у найближчих 2 роки. Це можливо за умови, якщо:

буде сильна політична воля до прискорення,

буде впевненість, щоб впроваджувати необхідні реформи.

Додамо, що прем'єр України Денис Шмигаль також поділяє думку, що на вступ України до ЄС знадобиться 2 роки. Ще у січні Шмигаль говорив про те, що Україна закінчує виконання 7 рекомендацій, які дозволять запустити процес набуття нашою державою членства. Тоді він також зазначив, що обсяг роботи, яку повинна виконати та вже виконала наша держава, – колосальний.