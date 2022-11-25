Найважчий етап пройдено: коли в Україні повернуться до планових відключень світла

В Україні через масовану ракетну атаку Росії продовжують діяти графіки аварійних відключень світла. Якщо ситуація стабілізується, то діятиму графіки планових відключень.

Про це в ефірі телемарафону повідомив голова правління Укренерго Володимир Кудрицький. Повідомляється, що українська енергосистема пройшла найскладніший етап після атаки Росії 23 листопада й електроенергія подана у всі області.

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Усі три атомні станції вже працюють

Володимир Кудрицький повідомив, що енергосистема України знову поєднана з енергосистемою Євросоюзу. Крім того, вже працюють усі три атомні станції, які розташовані на неокупованій території.

Очікується, що невдовзі атомні станції вийдуть на нормальну планову потужність. Після цього споживачів можна буде перевести на планові графіки відключення світла.

Через 1–2 дні вони вийдуть на свою нормальну планову потужність, і ми очікуємо, що можна вже буде перевести наших споживачів замість аварійних на планові графіки,

– зазначив Кудрицький.

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