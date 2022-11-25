Найважчий етап пройдено: коли в Україні повернуться до планових відключень світла
В Україні через масовану ракетну атаку Росії продовжують діяти графіки аварійних відключень світла. Якщо ситуація стабілізується, то діятиму графіки планових відключень.
Про це в ефірі телемарафону повідомив голова правління Укренерго Володимир Кудрицький. Повідомляється, що українська енергосистема пройшла найскладніший етап після атаки Росії 23 листопада й електроенергія подана у всі області.
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Усі три атомні станції вже працюють
Володимир Кудрицький повідомив, що енергосистема України знову поєднана з енергосистемою Євросоюзу. Крім того, вже працюють усі три атомні станції, які розташовані на неокупованій території.
Очікується, що невдовзі атомні станції вийдуть на нормальну планову потужність. Після цього споживачів можна буде перевести на планові графіки відключення світла.
Через 1–2 дні вони вийдуть на свою нормальну планову потужність, і ми очікуємо, що можна вже буде перевести наших споживачів замість аварійних на планові графіки,
– зазначив Кудрицький.
В Україні стався блекаут
- 23 листопада Росія вже 14 раз атакувала енергетичну систему України, випустивши близько 70 ракет та дронів. Унаслідок цього в Україні стався блекаут, але Росія не досягла своєї цілі. Ворогу не вдалося повністю залишити Україну без світла.
- Слід зазначити, що це не перший блекаут на території України. Раніше виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук інформував, що у вересні внаслідок обстрілів Росії блекаут стався у Харкові.
- Через російські ракетні удари від української електромережі відключилися Рівненська, Південноукраїнська та Хмельницька АЕС. Вдень 24 листопада перший блок Хмельницької АЕС під'єднали до єдиної мережі.
- Російські військові влучили в інфраструктурний об'єкт у Києві, унаслідок чого столиця залишилася без електроенергії. Світло в Києві частково відновили 24 листопада.
- Прильоти були зафіксовані на Львівщині, після чого в області частково зникло світло. Також окупанти атакували Вінницьку область та Харків.
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