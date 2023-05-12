Коли в Україну прибудуть американські танки Abrams: Остін назвав термін

Україна отримає танки Abrams на початку осені. До цього часу завершаться програми тренування українських військових.

Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін. За його словами, роблять все, аби пришвидшити постачання танків.

До речі США надсилають в Німеччину Abrams для навчання понад 200 українських військових

За нашими прогнозами, це відбудеться на початку осені. Тим часом ми перемістили кілька танків на тренувальний полігон, щоб українці почали навчання,

– розповів Остін.

Чому терміни нешвидкі

До закінчення навчання, танки будуть доступні для використання. Щодо тривалого процесу – міністр пояснює, що американські військові не лише відправляють ці танки в Україну та готують українських військових для роботи на них, але і створюють інфраструктуру, яка буде підтримувати роботу цих танків.

Це нова техніка для українців. Танки відрізняються турбінним двигуном та іншими достатньо складними системами.

До речі, до Німеччини вже приїхали американські танки для навчання військових. Техніка прибула раніше запланованого терміну. 31 танк прибув до порту Бремерхафена, вони прямують на військову базу Графенвер, пише Sky News.

Скільки Abrams отримає Україна