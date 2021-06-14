Таки нардеп: Корнієнко розповів, коли Вірастюк складе присягу у Верховній Раді

Василь Вірастюк остаточно став переможцем від округу № 87 на проміжних виборах у Раду. Цей факт раніше зафіксували у ЦВК і видали Вірастюку тимчасове посвідчення нардепа. А вже незабаром він складе присягу у парламенті.

Як розповів голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко на брифінгу, Василь Вірастюк планує скласти присягу в парламенті у вівторок, 15 червня.

Важливо Вірастюка зареєстрували народним депутатом

Після складання присяги Вірастюк отримає нове посвідчення та офіційно стане народним депутатом. На цьому можна буде поставити крапку в епопеї з виборами на Прикарпатті.

Більше про вибори на Прикарпатті

Ще наприкінці березня на Прикарпатті відбулися довибори у Верховну Раду. 22 квітня Василя Вірастюка визнали офіційним переможцем, натомість кандидат від партії "За Майбутнє" Олександр Шевченко посів 2 місце.

19 травня ЦВК склала протокол за підсумками довиборів і визнала переможцем Василя Вірастюка. Однак Верховний суд скасував його. ЦВК не погодилася з цим рішенням й подали відповідну апеляцію.

5 червня Велика палата ВСУ задовольнила апеляційні скарги Вірастюка, "Слуги народу" та ЦВК. Ця постанова оскарженню не підлягає.

Зауважимо, що сам президент Володимир Зеленський заявив, що вірить у чесну перемогу Василя Вірастюка на довиборах.