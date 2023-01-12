Для мирного саміту України в ООН обрали символічну дату

У Нью-Йорку відбудеться саміт миру ООН. Його запланували на 24 лютого – річницю повномасштабного вторгнення Росії.

Про це розповів посол України в Туреччині Василь Бондар. Він нагадав, що Володимир Зеленський на саміті "Великої двадцятки" (G20) вже окреслював план досягнення миру.

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Дипломат пояснив, що ініціатива з 10 пунктів досягнення миру передбачає безпеку України та регіону, продовольча, енергетична безпека, виведення російських військ з української території.

Бондар подякував міністру закордонних справ Туреччини Мевлюту Чавушоглу, який повідомив, що Анкара підтримує мирний план. Крім цього, Туреччина готова брати участь у реалізації мирного плану.

Це війна за визволення і незалежність. Нам потрібно звільнити наші землі, відновити нашу територіальну цілісність і встановити суверенні права на наших суверенних землях. Це головний елемент всієї війни, – сказав Бондар.

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