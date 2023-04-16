"Цей день наближається": у FT розповіли про ризики потенційного контрнаступу ЗСУ

Не вщухають розмови про можливий контрнаступ Збройних Сил. Західні аналітики впевнені, що задля цього потрібен високий рівень злагодженості військових підрозділів України. Також перед нашими захисниками стоїть нелегке завдання прорвати оборону окупантів.

У неділю, 16 квітня, одне з авторитетних американських видань опублікувало матеріал, у якому зазначено, що 35 тисячній українській армії доведеться протистояти ворогу, війська якого налічують більш ніж 140 тисяч солдатів. Себто легко ЗСУ прорвати оборону противника точно не буде, однак допомогти у цьому стовідсотково може техніка від партнерів.

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Бойові дії визначатимуть дипломатію

Важливо, що протяжність лінії фронту зараз становить близько 950 кілометрів. Упродовж тривалого часу загарбники ці території заміновували та будували на них укріплення.

Цей день, коли Україна спробує прорвати прифронтові укріплення Росії, наближається. Майже 14 місяців після того, як президент Владімір Путін почав своє повномасштабне вторгнення, ставки на цьому першому етапі весняного контрнаступу не могли бути вищими,

– йдеться в джерелі.

Окрім того, там зазначено, що розвиток подій на фронті вплине на можливість потенційних перемовин між Києвом та Москвою.

Власне, сам президент Зеленський констатував, що, "аби бути сильною в будь-яких переговорах, Україна має бути сильною на полі бою". Очевидно, зараз найголовнішим завдання для Києва є деокупація максимальної кількості територій.

Чому буде не просто

Водночас важливо наголошувати, що бої, ймовірно, будуть важкими. І цьому сприяє декілька факторів.

По-перше, контрнаступальні операції надзвичайно складні, адже вони потребують синхронної роботи всіх військових частин. Зокрема, артилерії, танкових підрозділів та розвідки.

По-друге, за словами експертів, ЗСУ поки, на жаль, не мають переваги в повітрі. Однак до цього слід додати, що Повітряні сили неодноразово заявляли про потребу надання Заходом нашій армії багатоцільової авіації.

На землі українські сили матимуть важке озброєння, скажімо, британські танки Challenger і німецькі – Leopard, бойові машини Bradley, самохідні гаубиці Archer. Але їм також не вистачатиме рішучого повітряного прикриття, аби зупинити атаки російських винищувачів,

– написали в Financial Times.

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Проте чомусь Захід ігнорує прохання Києва щодо надання винищувачів. Наприклад, американських багатоцільових літаків F-16. Це дивно, адже європейські та американські посадовці, очевидно, усвідомлюють, що:

класичний сухопутний контрнаступ полягає в тому, аби прорватися в тил ворога і завдати зосередженого удару по центру ваги противника;

успішні приклади таких атак без переваги в повітрі дуже малоімовірні.

Контрнаступ не за горами

Як припускають фахівці, уже до травня ґрунт на цих теренах буде достатньо твердим для маневрів, зокрема, бронетехніки. Себто це буде підходящий час для атак.

Де саме може статися напад, залишається суворо охоронюваною таємницею. Один із районів, який вважається стратегічно важливим для Росії, – це район Мелітополя, поблизу Азовського моря,

– мовиться в матеріалі.

Також там сказано, що успішні операції ЗСУ розкололи б російські сили, залишивши одну групу в Криму та на Півдні, а іншу – на Сході.

Як може діяти українська армія

Оборонна стратегія Росії насправді давно уже всім відома: це мінні поля, за якими – ряди бетонних стовпів у формі пірамід (так звані "зуби дракона"), потім ще одне мінне поле, на 400 метрів далі — лінія окопів і бліндажів, а на 500 – протитанковий рів.

Тому насамперед потрібно обрати найкраще місце для атаки, потім відкрити вогонь з 200-метрового шланга, очистивши 5-метрову смугу від мін, по якій можуть пройти танки та інша броня.

Згодом — очистити "зуби драконів", ймовірно, використовуючи танки, обладнані плугами. Тоді останнім кроком буде прорив канав за допомогою спеціального мостового обладнання.

Потрібно пам'ятати, що це та стратегія, яку пропонують західні експерти. У реальності план дій ЗСУ може бути іншим.

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У цьому ж аналізі Financial Times зазначено, що недооцінювати українських військових не варто. Збройні Сили неодноразово уже засвідчували свій професіоналізм, зокрема, під час звільнення Півдня весною 2022 року, контрнаступу на Харківщину та Херсонщину восени того ж року.

Згадаємо наостанок до цієї теми матеріал іншого авторитетного видання Associated Press. У ньому йдеться, серед іншого, про те, що Київ міг приховати від США плани щодо потенційного контрнаступу.