За якої умови російські фронти почнуть складатися, як доміно: військове зведення від Світана
Війна повністю перейде в інший режим після надання нам літаків з усім необхідним озброєнням. Це стане серйозним ударом для російських військ на полі бою.
Військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі, льотчик-інструктор Роман Світан у щоденному фронтовому огляді для 24 Каналу наголосив, що питання лише в кількості винищувачів та озброєння.
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Як поява авіації вплине на фронт
Полковник запасу зауважив, що авіаційна компонента є основною у веденні бойових дій принаймні на початку цього тисячоліття. Адже насамперед бойові завдання виконує авіація, не втрачаючи ні льотчиків, ні літаків.
За його словами, якщо у пару з літаками F-16 до нас зайде система дальнього радіолокаційного виявлення і управління AWACS – росіянам нічим буде проти неї встояти. Після появи цієї системи війна повністю перейде в інший режим.
Російські фронти складатимуться, як доміно, один за одним,
– наголосив Світан.
Льотчик-інструктор зауважив, що навіть не потрібно на весь фронт одразу. Достатньо буде розпочати з одного, а далі з допомогою авіації по черзі складуться всі фронти. Питання лише в кількості літаків – їх потрібно близько сотні, а також озброєнні – ракет та авіабомб має бути достатньо для виконання бойових завдань.
Оперативне зведення з фронту від Романа Світана: дивіться відео
Коли може закінчитися війна з Росією
Світан зазначив, що на наступний рік ведення війни повністю профінансовано серйозною допомогою від наших партнерів. Йдеться про період до наступного вересня – жовтня.
За його словами, з огляду на певні етапи підготовки та проведення передвиборчих кампаній, саме вересень є основним місяцем для інформаційної подачі під вибори президента США.
У середньому, мабуть, удар буде такий серйозний після появи авіації,
– вважає полковник запасу.
На його думку, саме до вересня наступного року закінчиться війна проти Росії її розгромом.
Яка зараз ситуація на фронті: головне
- Українські захисники стримують наступ окупантів на Сході, зокрема, відбивають спроби росіян оточити Авдіївку. Водночас наші воїни штурмують ворога у районі Бахмута.
- Через колосальні втрати противник перекидає сили з території Росії на Таврійський напрямок. Речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун зауважив, що почастішали випадки, коли росіяни не орієнтуються на місцевості й на полі бою.
- Росія найбільше перекидає диверсантів у суміжні українські області. Речник ДПСУ Андрій Демченко зазначив, що ці групи намагаються викрити місця розташування Сил оборони України, підрозділів ДПСУ, ЗСУ, Нацгвардії.