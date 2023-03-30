Коли Путін може зупинитися: колишній співробітник СБУ назвав можливі сценарії

За увесь час з початку повномасштабного вторгнення Збройні Сили України вже знищили понад 170 тисяч окупантів, але Росія досі не зупиняється. В Путіна немає обмежень по людях, але все може змінитися.

Про це 24 Каналу розповів колишній співробітник СБУ та експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак. За його словами, існують цілком реальні сценарії, за якими Путін буде змушений припинити війну.

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За яких умов Путін буде змушений припинити війну

Як наголосив Ступак, поки росіяни йтимуть на війну, доти вони будуть там гинути. Один із можливих сценаріїв, коли Путін буде змушений припинити все – якщо люди масово почнуть відмовлятися йти воювати. Також реальний варіант – якщо певна сила у війську почне саботувати накази та агітувати за завершення війни.

Це – протистояння по лінії з боку військових. За аналогією, як у В'єтнамській війні. Коли військові вийшли на протест і вимагали, що війну потрібно закінчувати,

– зазначив Ступак.

Не варто забувати і про фінансове становище Росії. Путін буде змушений завершувати війну, якщо місцевий бюджет аж занадто сильно просяде і доведеться сильно "обрізати" інші видатки.

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Ступак підкреслив, що потужні "бавовни" також можуть наблизити війну до завершення. В цьому контексті можна пригадати вибух 1 січні в Макіївці, де загинули близько 600 мобілізованих з Саратовської області. Тоді це спричинило серйозне обурення серед росіян в регіоні.

Тоді окупанти просто конвеєром їх ховали. І в Саратовській області люди сильно обурювалися. Але все вдалося загасити – залучили місцеву ФСБ та поліцію. Коли на фронті масово гинуть мобілізовані з одного регіону, тоді це може відкрити очі росіянам з цього регіону,

– вважає Ступак.

Невдачі Росії через війну: коротко