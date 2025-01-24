"День смерті Путіна наближається": коли завершиться війна та чого страшно боїться диктатор

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Владімір Путін, очевидно, стає все ближче і ближче до дня своєї смерті. У який спосіб російський диктатор залишатиме цей світ – важко вгадати, адже є два варіанти: або його забере Бог, або ж приберуть люди найближчим часом.

Диктатор дуже боїться завершувати війну в Україні, адже розуміє – тоді день його смерті стане значно ближчим.

Такою думкою в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу поділився Раян Макбет, ветеран армії США та OSINT-аналітик. Він також говорив про те, якою буде зустріч Дональда Трампа з Владіміром Путіним. Окрім цього, Макбет спрогнозував, коли завершиться війна в Україні. Про усе це – читайте далі у матеріалі.

"Байден допустився 2 помилок"

Президент США Дональд Трамп, як пишуть західні ЗМІ, не відмовиться від підтримки України. Водночас радник Трампа з національної безпеки США Майкл Волц заявляє, що президент може зняти обмеження на далекобійні удари, щоб змусити Владіміра Путіна піти на переговори. Чи вважаєте, що Путін зараз перебуває в гіршій ситуації через те, що Трамп розпочав свою каденцію?

Кажуть, що політика – це мистецтво робити і говорити, що ти збираєшся здійснити щось одне, а вчиняти щось інше. І це справді працює з президентом Трампом. Здається, що він робить одне, говорить щось інше, а потім насправді має намір зробити щось третє.

Трамп, на мою думку, не збирається покидати Україну.

По-перше , тому що так правильно. Так само як підтримувати молоду демократію, яка хоче лише миру.

, тому що так правильно. Так само як підтримувати молоду демократію, яка хоче лише миру. По-друге , Трамп – це та людина, яка хоче бути відомою на міжнародній арені як світовий лідер. І якщо відбуватиметься протистояння між ним і Путіним, то Трамп хоче бути лідером світу.

, Трамп – це та людина, яка хоче бути відомою на міжнародній арені як світовий лідер. І якщо відбуватиметься протистояння між ним і Путіним, то Трамп хоче бути лідером світу. По-третє, як би мені не хотілося це говорити українцям, війна в Україні – це більше про стримування Китаю, ніж про стримування Росії. Тому що, якщо ми не підтримаємо Україну зараз, то буде набагато важче підтримувати Тайвань, якщо стримування не спрацює і Китай вторгнеться.

Тому, якщо ми не зможемо підтримати країну, яка має залізничну лінію, що з'єднує з Польщею, ми не здатні будемо підтримати країну, яка розташована на відстані 6100 миль – майже 10 тисяч кілометрів від усього, крім Китаю.

Не дуже люблю це говорити, тому що хтось може подумати, що Україну використовують як пішака в більш глобальній грі. Але багато що залежить від перебігу війни в Україні – просто правильно підтримувати її.

Думаю, що президент Трамп знає про це. І він, безумовно, був "дикою картою" в нашій зовнішній політиці.

Нова адміністрація, за даними видання Financial Times, усвідомлює, що поразка України стане катастрофою для Трампа, продемонструє його слабкість та змусить виглядати слабким на міжнародній арені. Чи зрозуміла адміністрація, що це дійсно критично важливо для національних інтересів США і також для інтересів самого Трампа?

Думаю, що є багато людей, які голосували за президента Трампа, яким так чи інакше начхати на Україну. І це переважно пов'язано з президентом Байденом і двома його найбільшими помилками.

Перша помилка полягає в тому, що він надто рідко звертався до нації і недостатньо говорив про те, чому важливо підтримувати Україну. Що це зародження демократії, що США потрібно зупинити російську агресію, що маємо показати Китаю нашу рішучість.

Друга помилка, яку зробив президент Байден – те, що він завжди давав Україні лише достатньо зброї, щоб повільно програвати, але недостатньо, щоб виграти і закінчити боротьбу.

Чому він це робив, я не знаю. Думаю, що він старий воїн "холодної війни", який все ще думає, що Росія – це великий поганий ведмідь з ядерною зброєю, і це насправді так. Але, думаю, що це був певним чином заздалегідь визначений висновок.

Проте здебільшого я не вірю, що люди, які підтримували Трампа, так чи інакше переймаються Україною. Деякі з них купилися на російську пропаганду, а деякі думали, якщо президент Байден щось робить, маємо бути проти цього.

Є стара приказка, що наша політика зупиняється на краю кордону. Сполучені Штати мають виступати єдиним фронтом, коли мовиться про нашу зовнішню політику. І ми всі маємо бути згодні щодо наступних кроків вперед, особливо коли йдеться про щось на кшталт стримування Росії.

Адміністрація Трампа може зробити три речі

Також є думка, яку оприлюднило видання Bloomberg, що європейські союзники впевнені, що адміністрація Трампа може допомогти Україні повернутися до позиції сили, перш ніж відбудуться переговори з Росією. Що може зробити адміністрація Трампа, щоб допомогти Україні покращити свої позиції перед майбутніми переговорами?

Є кілька речей, які вони можуть зробити.

По-перше, напевно, найефективніше, що могла б зробити адміністрація, це дозволити іноземним громадянам, зокрема з США, – пілотам F-16 у відставці – поїхати в Україну і літати на винищувачах. Також там можуть перебувати відставні обслугові працівники F-16.

Ці пілоти можуть літати як частина української армії, а не як частина американської. Вони літають на F-16 і використовують системи цих винищувачів.

Вони можуть забезпечити міст між кількома пілотами, які Україна має зараз, і програмами підготовки льотчиків, до яких вони залучають своїх пілотів, щоб вони літали на F-16.

Також в США є багато F-16 на "кладовищі" в Неваді. Перевеземо ці F-16 в Україну. Купуйте або орендуйте їх, щоб почати робити добро. Заберіть їх звідти, перевантажте, оновіть їхні системи, доставте їх в Україну, тому що все починається з F-16.

По-друге, дуже важливо зняти будь-які обмеження на атаки всередині Росії.

Україна намагається вести цю війну зі зв'язаною за спиною однією рукою. Це дуже важко зробити, коли росіяни знають, що вони можуть стати на певне місце і їх не можна чіпати. Потрібно мати можливість їх там бити.

По-третє, дати Україні стільки артилерійських боєприпасів, скільки ЗСУ можуть фізично вистріляти. Просто наповнити снарядами потяги, що їдуть з Польщі. Якщо це зробити, то відбудеться щось дуже особливе.

Україна виконала чудову роботу зі своїми FPV-дронами. Але причина, через яку вони почали це робити, полягає в тому, що світ їх підвів, не давши достатньої кількості артилерійських снарядів.

Коли ви використовуєте FPV-дрон з невеликою вибухівкою, щоб вбивати росіян, це спосіб ліквідувати ворожу силу, але потрібно більше ударної сили. І зробити це можна лише за допомогою артилерії.

Потрібні більш смертоносні засоби зброї. Це значно допоможе Україні. Тому що зараз ви не використовуєте одного солдата і один FPV-дрон для вбивства одного росіянина. Ви використовуєте українського солдата з його дроном, щоб цілитися в росіян десятками, сотнями. Саме так ви виграєте війну.

Ви так гарно воюєте, що росіяни фізично не можуть продовжувати свої дії.

Ви можете використовувати українські технології безпілотників, які накопичили за останній час. За майже три роки завдяки цим технологіям у поєднанні з американськими та європейськими артилерійськими снарядами ви досягли успіхів.

Українські дрони

Президент Зеленський зазначив, що Україна має виробляти один мільйон дронів на рік. Які наслідки це матиме для росіян?

Це одна з ситуацій, коли Україні має зважувати на баланс: наприклад, якщо вкласти гроші у виробництво дронів, то, ймовірно, не вистачить коштів та ресурси на інше, зокрема, на промислове виробництво.

Питання полягає в тому, чи виготовляючи ці дрони, не нехтується можливість виробляти артилерійські снаряди. Тож, можливо, справа з безпілотниками, це одна річ, яка добре спрацювала для України й, імовірно, так робиться ставка на те, що ви отримаєте артилерію з іншого джерела.

Тому що не схоже, що хтось на планеті, крім Китаю і, можливо, Ірану, може виробляти маленькі дешеві безпілотники такими ж темпами, як їх виробляє Україна. Це здатність, яку зараз має лише Україна, стала свого роду перевагою для вас.

Ці мільйони дронів можуть бути як FPV-дронами, так і деякі – дронами дальнього радіуса дії. Ми не знаємо фактичного навантаження кожного типу безпілотників. Проте це створить багато проблем для Росії, коли вона зіткнеться з приблизно 80 тисячами безпілотників, що надходитимуть до неї щомісяця.

Якщо на кожного російського солдата припадає один FPV-дрон, то легко можна порахувати, скільки російських солдатів можна ліквідувати і також північнокорейських.

Загиблі військові КНДР – частина плану

Понад 3 тисячі північнокорейських солдатів вже загинули або були поранені у боротьбі проти України. Росіяни їх буквально використовують як "гарматне м'ясо". Як ви можете оцінити їхню роботу на полі бою? Чи це є повною катастрофою армії Північної Кореї?

Залежить від того, як визначати катастрофу. Війська Північної Кореї можуть використовуватися саме так, як було заплановано. КНДР є країною, з якою немає чим торгувати, але в неї є чоловіки. Деякі з них, судячи з щоденникових записів, можуть бути дисидентами або тими, хто вчинив політичний злочин, а у Північній Кореї його вчинити можна дуже просто.

Наприклад, на фотографії чинного лідера КНДР, яка була в будинку у північнокорейця, був пил. Це було виявлено під час перевірки помешкання. Тепер ця людина – ворог держави. Тому вона обирає добровільно їхати в Росію і воювати, щоб повернути честь своєї сім'ї. Ми навіть не можемо осягнути і зрозуміти це.

Варто також звернути увагу на ресурси Росії, які не обов'язково пов'язані з людським потенціалом. Протягом тривалого часу уряд Росії мав домовленість з елітами Санкт-Петербурга та Москви щодо того, що їхніх дітей не будуть брати на війну.

Перша хвиля загальної мобілізації, яка відбулася влітку 2022 року, зачепила дітей еліти і звела її з розуму. Тому зараз Росії потрібно лізти глибоко у свої кишені і мобілізовувати людей серед бідних сільських районів Росії. Вони мають не просто залучати цих людей, а й мотивувати їх вступати до російської армії за гроші, так.

Зараз в економіці Росії рівень безробіття становить, на мою думку, близько 2%. Це шалено низька цифра. В Росії заводи конкурують з армією за чоловіків. Заводи просять гроші або їм потрібні працівники, тому вони платять зарплату.

Потім армія розуміє, що має конкурувати із заводами, тому армія збільшує їхні зарплати або премії. Тоді заводи збільшують свої обіцянки, а армія збільшує бонуси.

Однак існує певна межа: ви можете підвищувати зарплату лише до певного рівня. Інфляція стрімка, у Росії вона становить близько 20%.

Але якщо є війська з Північної Кореї, це розв'язує проблеми Росії, і як бонус Північна Корея позбувається своїх дисидентів. Тому я не знаю, наскільки добре вони воюють.

Проте загибель північнокорейських дисидентів в Україні може бути частиною плану в загальному сенсі.

Вони не обов'язково мають добре воювати, їм потрібно битися достатньо добре, щоб зміцнити російські лінії. Кім Чен Ин може позбутися будь-яких дисидентів, які можуть спричинити проблеми всередині Північної Кореї.

Чи можлива швидка угода між Трампом і Путіним

Трамп заявив, що зустрінеться з Володимиром Путіним незабаром після інавгурації. У Кремлі наразі не коментували це питання. Чи вірите ви у швидку угоду між Трампом і Путіним щодо припинення вогню в Україні?

Я вірю, що це можливо. Однак є кілька перепон для цього.

По-перше, у президента Путіна можуть виникнути проблеми з виїздом з Росії. Коли ви авторитарний диктатор, то щоразу залишаючи країну ризикуєте, що в ній може статися переворот. Тож це свого роду проблема.

Також у Путіна можуть виникнути труднощі з від'їздом. Так, він раніше виїжджав з країни, але лише до країн, які досить близькі до Росії.

По-друге, є питання, чи збирається президент Трамп їхати в Росію. Приліт президента в країну, яка активно воює з іншою державою, – це може бути важким рішенням. Колись в Ірак приїжджав президент Буш, також президент Обама відвідував Ірак.

Однак системи протиповітряної оборони в Іраку сильно відрізнялися від систем протиповітряної оборони всередині Росії. Вони могли б навіть випадково збити президентський літак Трампа – борт №1, а потім сказали б, що помилилися.

Президенту Трампу, ймовірно, доведеться зустрітися з Путіним на нейтральній території. Наприклад, у Швейцарії або у Саудівській Аравії, Об'єднаних Арабських Еміратах, а також у Туреччині.

Не знаю, чи буде виконувати Туреччина ордер на арешт президента Путіна, який у 2023 році видав МКС у Гаазі. Проте їм доведеться знайти країну, яка не має ордера на арешт Путіна, а також країну, яка готова їх прийняти. Це може бути важким завданням для будь-якої нації.

Тож президент Трамп може захотіти зустрітися з Путіним, але з логістичного погляду це може бути важко зробити. Також Путін не обов'язково захоче залишати Росію для цього, тому що кожен раз, коли він їде, це ризик.

Чому Путін боїться зупиняти війну

Чи ризикує Путін життям щоразу, коли їде з Росії?

Я вважаю, що так, я переконаний в цьому.

І ви впевнені, що він буде не в захваті від того, що ризикує своїм життям заради угоди з Дональдом Трампом?

Єдине, що може статися, якщо президент Путін зустрінеться з президентом Трампом, це те, що очільник Кремля не отримає того, чого хоче. Тоді навіщо взагалі зустрічатися, адже він тільки зіграє на руку президенту Трампу? Путін не виглядатиме добре, а виглядатиме слабким.

Путін буквально не може зупинити цю війну, тому що російська економіка зараз зійшла з рейок і вона перегрівається.

Якщо завтра припинити війну і відкликати солдатів, українські лінії будуть повністю заморожені і там залишиться певна кількість солдатів. Проте більшість військовослужбовців будуть демобілізовані. Є солдати, які повертаються додому, вміють користуватися зброєю, але при цьому вони безробітні і не можуть влаштуватися на роботу. Також в одну мить всі люди на оборонних заводах залишаються без роботи. До чого це може призвести?

Закони про зброю в Росії не такі, як у Сполучених Штатах, але якщо ви колишній солдат і знаєте, як користуватися зброєю, то ви можете знайти зброю. Це не так вже й складно.

Тепер маємо ідеальний штурм чоловіків, які воювали і знають, як убивати і як користуватися зброєю. Ви можете опинитись повішеними догори ногами біля заправки як Муссоліні. Або ж закінчити як Чаушеску.

Отже, тому Путін буквально не може зупинити цю війну, адже якщо він це зробить, то є значний ризик, що його можуть усунути від влади.

Коли реально може завершитися війна

Чи вірите ви, що Трамп, здатний переконати Владіміра Путіна або змусити його припинити війну, відправивши військову допомогу Україні та новими пакетами санкцій? З іншого боку, є багато дискусій про те, що Росія не може витримати такі санкції дуже довго, адже її економіка вже почала відчувати суттєві труднощі.

Я так не думаю просто тому, що зупинка війни має занадто багато мінусів для Путіна. Я бачу, як президент Трамп переконує так званого російського президента продовжувати війну, і саме тоді Путін починає втрачати позиції.

Я радий, що ви згадали про економіку та санкції, тому що одна з великих проблем Росії зараз – це вагони. Багато вагонів було виготовлено на Заході, а їхнє виробництво залежить від верстатів.

Верстати – це виробничі системи з комп'ютерним цифровим програмним керуванням, які виготовляють деталі. Їхня кількість є обмеженою. У Росії немає верстатобудівної промисловості. У Китаю теж. Багато цих верстатів отримують з Європи.

Вони використовують ці верстати майже безперервно протягом трьох років для виготовлення деталей. Постає вибір:

використовувати верстати для виготовлення деталей для нафтових вишок, які підтримують вашу економіку;

використовувати верстати для виготовлення зброї;

виготовляти верстати для виготовлення деталей для залізничних вагонів, бо вони постійно ламаються.

Ось і все. Якщо ви не виробляєте запчастини для нафтових платформ, ви не можете платити своїй армії, адже ви не можете продавати нафту в Китай та Індію. Якщо ви не виготовите системи озброєння, вашій армії не буде чим воювати. А якщо ви не зробите деталі для вагонів, то у вас не буде можливості перевезти свою зброю, і це проблема.

Тому я бачу точку, де санкції у певному сенсі працюють. Так, можливо, Росія ніколи не вичерпає повністю можливості виготовляти зброю, виготовляти деталі для нафтових вишок або виготовляти деталі для залізничних вагонів, але їх буде значно менше.

Це поступово наростатиме до того моменту, коли ми побачимо, що Росія атакує одним або двома танками замість десяти, адже у них просто стане менше способів їх логістичного постачання.

Думаю, що саме тоді ви побачите, що ситуація зміниться на користь України, і почнеться повільне просування з боку України, оскільки різні частини російського постачання зазнають краху.

Тож, чи зможе президент Трамп переконати Путіна припинити війну? Ні, але я вірю, що він може доставити потрібну зброю в Україну, щоб, можливо, не цього року, а наступного, Росія була би в гіршій ситуації на фронті до такої міри, що вони просто не зможуть швидко доставляти зброю на передову.

Тоді Україна почне покращувати позиції. Тож може бути зупинка війни у 2026 – 2027 роках, коли Росія зупиниться сама, бо не матиме можливості прогодувати всі свої війська, забезпечити їх всією технікою.

До цього моменту Путіна можуть скинути з посади. Якщо він не зупинить війну, солдати повстануть, тому що у них немає техніки, з якою можна воювати.

Що змусить Путіна погодитись на умови Трампа

Тобто ви впевнені, що Путін може погодитися з пропозицією Трампа про припинення вогню тільки в тому випадку, якщо він втратить позиції в Україні?

Думаю, це було б крайньою мірою. Ймовірно, це станеться у 2027 році. У них закінчаться транспортні засоби, мабуть, вже в наступному році. Зараз вони ще в змозі виробляти транспортні засоби зі швидкістю близько 50 одиниць на місяць.

Мовиться про танки, БМП тощо. Але вони постачають (на фронт – 24 Канал) дешеві танки з часів Холодної війни, які вже фактично закінчились.

Я не знаю, скільки одиниць вони можуть обслуговувати, але якщо у нас правдиві дані, у них залишилося близько 2000 одиниць БМП, і вони, ймовірно, прослужать до наступного року.

Перед Путіним постала серйозна дилема

Отже, схоже, що Владімір Путін зіткнувся з критичною дилемою? Адже якщо він зупинить війну проти України, на вашу думку, його скинуть, і уряд Путіна буде обезголовлений. З іншого боку, якщо він не зупинить війну проти України, економічна ситуація стане ще важчою, а критичні проблеми, які зараз стоять перед Росією, будуть ще більшими. Тобто Росія не зможе витримати такі масштабні виклики.

Ви абсолютно праві, і одна річ, за яку я повинен віддати вам належне, це те, що ви правильно використовуєте слово "дилема".

Дилема – це коли ви повинні вибирати між двома однаково поганими наслідками.

Одна відмінність полягає в тому, що якщо Путін продовжить війну, може бути якась "рятівна благодать" – може статися щось, що тимчасово допоможе, але врешті-решт Росія зазнає краху. Вона може зруйнуватися найближчим часом, а може зруйнуватися пізніше.

Тобто ви вважаєте, що Росія обов'язково колись у майбутньому зазнає краху?

Так-так, я майже не сумніваюся, що Росія в якийсь момент розвалиться. Якщо вони зупинять війну, то майже одразу зазнають краху. Якщо вони продовжать війну, я думаю, що шансів на крах насправді менше.

Оскільки щось може призвести до того, що вони зможуть або зробити прорив, або дещо піде на їхню користь. Це може бути щось надзвичайно просте.

Наприклад, Західна Європа вирішить, що з них досить, вони знову хочуть дешевого російського газу і вони перестануть підтримувати Україну. Є ненульова ймовірність, що це може статися.

Є також ненульова ймовірність того, що Росія може влаштувати інформаційну війну, аби переконати людей, що вони застосують ядерну зброю проти Заходу, якщо це не припиниться. І це може справді спрацювати.

У такому випадку вони згодом зможуть зайняти кращі позиції, тому що Захід перестане постачати Україні зброю. Отже, якщо говорити технічно, то для Росії краще продовжувати війну в надії, що інші шляхи можуть принести успіх. Хоча це може зайняти роки.

"День смерті Путіна вже наближається"

З вашої точки зору, схоже, що у Путіна є й інша дилема через вибір завершити чи продовжити війну. Тобто за одного сценарію, його скинуть з посади, а за іншого – й узагалі можуть ліквідувати. То чи означає це, що в будь-якому випадку у Владіміра Путіна є великі шанси бути фізично ліквідованим за будь-якого сценарію в майбутньому?

Думаю, що такий шанс зростає з кожним днем. Ось погляньте, у вас є генерали, і кожен з них може думати, що він може зробити свою роботу краще. Все, що вам потрібно, це той один генерал, який думає, що він повинен бути головним, що він має війська, які підуть за ним – лояльні йому, а не Кремлю.

Можливо, він (Путін – 24 Канал) може протистояти цьому зараз. Я не знаю, чи означає це, що війна насправді зупиниться. Війна точно може продовжитися, тому що у нього є якісь загальні думки про те, що він знає, що робить.

Але Путіну вже 72 роки. І коли тобі 72 роки – у тебе більше років позаду, ніж попереду. Отже, він помре так чи інакше: його забере або Бог, або людина. Цей день наближається.

Але він не хоче, щоб його скинули ще до того, як його спадщина буде закріплена.

Чи означає це, що Володимир Путін підписав смертний вирок для себе в той самий день, коли він почав незаконне вторгнення в Україну?

Я цілком згоден, думаю, що це точна оцінка. Можливо, він думав, що буде триденна операція, і все буде, як у Криму. Але з цього могла початися довга дорога в пекло.