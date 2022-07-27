Коли закінчиться війна в Україні: тарологиня зробила прогноз

Війна в Україні триватиме ще кілька місяців. Вона не затягнеться на роки – тарологиня зробила конкретний прогноз, коли закінчиться війна.

Такий прогноз на стрімі, який транслювали на ютубі 24 каналу, зробила українська тарологиня Людмила Хомутовська. За її словами, порівняно скоро бойові дії мають завершитися. Але у 2022 році ще триватиме війна в Україні.

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Коли закінчиться війна в Україні

Людмила Хомутовська одразу на стрімі перевірила карти й озвучила свій прогноз. Вона наголошує, що переговори між Україною та росією розпочнуться вже в лютому 2023 року. А в березні закінчиться війна.

Згодом вона уточнила, що Україна зможе повернути тимчасово окуповані території з 24 лютого ще до кінця 2022 року. А ось з Кримом та так званим ОРДЛО на той момент будуть певні питання.

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