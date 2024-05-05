Коли закінчиться війна в Україні: у МЗС Польщі зробили припущення

Очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський зробив прогноз, коли могла б закінчитися війна в Україні. За його словами, це могло б статися після того, коли Путін зрозуміє, що ціна продовження війни перевищує його цілі.

Однак він відзначив, що Путіну може знадобитися час для цього. Щодо можливості дипломатичного врегулювання, Сікорський наголосив, що є багато потенційних посередників.

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Путіну потрібен час

Очільник польського МЗС висловив думку, що війна в Україні триватиме, поки президент Росії Владімір Путін не усвідомить, що ціна, яку він платить за війну у вигляді людських життів і фінансових витрат, перевищує його цілі.

На думку Сікорського, для того, аби це зрозуміти, російському диктатору ще потрібен час. Зокрема, він зазначає, що наразі він не бачить дипломатичного припинення війни.

Немає браку потенційних посередників – Туреччина, ООН. Китай міг би фактично змусити Путіна припинити цю війну. Але я не бачу жодних ознак того, що Путін хоче вести переговори,

– заявив глава МЗС Польщі.

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