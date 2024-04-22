Буданов заявляв, що війна завершиться із виходом на кордони 1991 року: чи змінилася його думка
Джерело:BBC
Наразі 5 регіонів нашої держави перебувають під російською окупацією. Буданова спитали, чи закінчиться війна після того, як Україна відновить свою територіальну цілісність.
Чимало військових кажуть, що навіть у разі повернення захоплених земель, боротьба не завершиться, адже під боком в України завжди буде такий агресивний сусід як Росія, яка ніколи не відмовиться від своїх імперських амбіцій.
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Кінець війни
Втім, на думку очільника ГУР, саме із виходом Сил оборони на кордони 1991 року можна буде казати про кінець війни. Буданов визнав, що ситуація на кордоні залишатиметься напруженою. Однак фактично війна закінчиться.
Розвідник наголошує, що, певна річ, противник ще здійснюватиме спроби знищити нас.
Тому цей конфлікт перманентно буде з'являтись, затихати, знову з'являтись і так далі. Подивіться на нашу історію. Ми з Російською Федерацією, Російською імперією, Московським царством і тому подібне все життя то миримося, то воюємо. Ми не зможемо змінити хід історії в майбутньому,
– пояснив свою думку Буданов.
Що ще сказав Буданов
- Очільник ГУР також розповів, що на Україну попереду чекають непрості часи. Початком важкого періоду Буданов назвав кінець травня – початок червня. Саме на цей час ворог запланував масштабний наступ.
- В Інституті вивчення війни вважають, що ЗСУ здатні зупинити наступ у разі вчасного надходження допомоги від США.
- Раніше противник має намір захопити стратегічно важливе місто на Донеччині.
- Йдеться про Часів Яр. Кремль наказав взяти цей населений пункт до 9 травня.
- У британській розвідці зазначали, що росіяни тут використовують таку ж тактику, що і в Авдіївці.
- Окупанти роблять акцент на авіабомбах.
- Військові, які тримали Авдіївку, розповідали, що через активне бомбардування міста, були знищені споруди, які могли б стати фортпостами і зупинити наступ ворога.
- Кирило Буданов назвав взяття Авдіївки єдиним реальним успіхом росіян за останній час.
- Президент Зеленський наголосив на важливості втримати Часів Яр. Глава держави зауважив, що відстоявши місто, українські військові зможуть розбити подальші плани противника щодо літнього наступу.