Буданов заявляв, що війна завершиться із виходом на кордони 1991 року: чи змінилася його думка

Наразі 5 регіонів нашої держави перебувають під російською окупацією. Буданова спитали, чи закінчиться війна після того, як Україна відновить свою територіальну цілісність.

Чимало військових кажуть, що навіть у разі повернення захоплених земель, боротьба не завершиться, адже під боком в України завжди буде такий агресивний сусід як Росія, яка ніколи не відмовиться від своїх імперських амбіцій.

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Кінець війни

Втім, на думку очільника ГУР, саме із виходом Сил оборони на кордони 1991 року можна буде казати про кінець війни. Буданов визнав, що ситуація на кордоні залишатиметься напруженою. Однак фактично війна закінчиться.

Розвідник наголошує, що, певна річ, противник ще здійснюватиме спроби знищити нас.

Тому цей конфлікт перманентно буде з'являтись, затихати, знову з'являтись і так далі. Подивіться на нашу історію. Ми з Російською Федерацією, Російською імперією, Московським царством і тому подібне все життя то миримося, то воюємо. Ми не зможемо змінити хід історії в майбутньому,

– пояснив свою думку Буданов.

Що ще сказав Буданов