Голова Держприкордонслужби спрогнозував, коли завершиться війна

Україна ось уже понад рік протистоїть повномасштабній російській агресії. У Держприкордонслужбі припустили, коли нашій державі вдасться здобути перемогу та зупинити кровопролитну війну.

Своїм прогнозом поділився глава Держприкордонслужби України Сергій Дейнеко. Ще у 2022 році він припустив, що завершити війну вдасться у другій половині наступного року.

Дивіться також Рік повномасштабної війни в цифрах: втрати ворога, повітряні тривоги, допомога партнерів

Україна переможе восени

В інтерв'ю Дейнеко підкреслив, що Україна здобуде перемогу над Росією восени 2023 року. Він підкреслив, що свого прогнозу щодо закінчення війни він не міняє.

Я ще торік, десь у жовтні, зробив прогноз, що ми переможемо в цьому році, у жовтні – листопаді, не пізніше. Я поки його не міняю,

– підкреслив він.

Коли будуть вирішальні бої

На це питання в іншому інтерв'ю відповів глава ГУР МО Кирило Буданов. За його словами, бойові дії наближаються до свого завершення. Очільник відомства запевняє, що його прогнози щодо кінця війни не зазнали змін.

Що стосується вирішальних боїв, то їх варто очікувати з "середини та до кінця весни". Буданов зауважив, що ці бої будуть переломним моментом.

Щоб краще зрозуміти ситуацію на полі бою, глава ГУР МО провів аналогію з футбольним матчем. За його словами, у протистоянні між Україною та Росією "рахунок 1:1, а хвилина 70-а".

Що потрібно Україні для перемоги

Радник глави ОП Михайло Подоляк назвав 5 пунктів. Вони важливі у питанні, пов'язаному з перемогою України у війні проти Росії. Мовиться про: