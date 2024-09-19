Коли Зеленський зустрінеться з Гарріс і Трампом: ЗМІ назвали ймовірні терміни

Напередодні український лідер анонсував, що представить план перемоги Байдену і двом кандидатам у президенти США. Уже відомо, коли Зеленський може зустрітися з Трампом і Гарріс.

Так, відповідні зустрічі можуть відбутися вже наступного тижня. Про це повідомили в Reuters і Bloomberg.

До теми Зеленський сказав, коли представить план перемоги України Байдену, Гарріс та Трампу

Коли Зеленський зустрінеться з Гарріс і Трампом

Кандидат від Республіканської партії відповів на запитання журналістів, чи зустрінеться з президентом України наступного тижня, коли він прибуде на засідання Генасамблеї ООН у Нью-Йорку.

Напевно, так,

– сказав Дональд Трамп.

Втім, більше деталей не надав.

Також ЗМІ з посиланням на джерела повідомили, що кандидатка від Демократичної партії планує зустрітися з Зеленським у Вашингтоні наступного тижня. Окрім того, зазначили, що президент України має представити Джо Байдену план перемоги, коли вони зустрінуться в кулуарах Генеральної Асамблеї ООН "пізніше цього місяця".

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Зверніть увагу! "Голос Америки" писав, що загальні дебати на Генасамблеї ООН починаються 24 вересня. Того ж дня з промовою має виступити президент США. А 25 вересня – Володимир Зеленський.

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Україна повністю підготувала план перемоги