Коли Зеленський зустрінеться з Гарріс і Трампом: ЗМІ назвали ймовірні терміни
Джерело:Reuters
Напередодні український лідер анонсував, що представить план перемоги Байдену і двом кандидатам у президенти США. Уже відомо, коли Зеленський може зустрітися з Трампом і Гарріс.
Так, відповідні зустрічі можуть відбутися вже наступного тижня. Про це повідомили в Reuters і Bloomberg.
До теми Зеленський сказав, коли представить план перемоги України Байдену, Гарріс та Трампу
Коли Зеленський зустрінеться з Гарріс і Трампом
Кандидат від Республіканської партії відповів на запитання журналістів, чи зустрінеться з президентом України наступного тижня, коли він прибуде на засідання Генасамблеї ООН у Нью-Йорку.
Напевно, так,
– сказав Дональд Трамп.
Втім, більше деталей не надав.
Також ЗМІ з посиланням на джерела повідомили, що кандидатка від Демократичної партії планує зустрітися з Зеленським у Вашингтоні наступного тижня. Окрім того, зазначили, що президент України має представити Джо Байдену план перемоги, коли вони зустрінуться в кулуарах Генеральної Асамблеї ООН "пізніше цього місяця".
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Зверніть увагу! "Голос Америки" писав, що загальні дебати на Генасамблеї ООН починаються 24 вересня. Того ж дня з промовою має виступити президент США. А 25 вересня – Володимир Зеленський.
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Україна повністю підготувала план перемоги
- У вечірньому зверненні 18 вересня президент повідомив, що наша держава повністю підготувала план перемоги.
- Володимир Зеленський наголосив, що всі пункти, усі ключові акценти, визначені необхідні додатки з деталями до плану. Усе вже опрацьовано. Тепер найголовніше – рішучість реалізувати.
- "Немає й не може бути жодної альтернативи миру, жодного заморожування війни чи будь-яких інших маніпуляцій, які просто перенесуть російську агресію на інший етап. Нам потрібна надійна й тривала безпека для України, а, отже, – усієї Європи. Саме заради цього працюємо", – підкреслив президент.