Поки не дістаємо: коли ЗСУ зможуть зруйнувати Кримський міст і звільнити півострів

Військово-політичне керівництво України наголошує, що всі незаконні цілі, які росіяни збудували на території тимчасово окупованих територій, є легальною ціллю для української армії. Однією з головних залишається Кримський міст, який уже не раз потерпав від "бавовни" невідомого походження.

Однак знищення мосту та звільнення Кримського півострова напряму залежить від постачання далекобійної зброї та винищувачів Україні. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Владислав Селезньов.

Детальніше Обстріли не припинятимуться, нам потрібна далекобійна зброя і ППО: інтерв'ю з Михайлом Подоляком

Росіян неодноразово попереджали, що не треба будувати на плавунах Кримський міст, який несе надзвичайно велике навантаження і завдяки руху залізничних потягів, і руху вантажівок, але окупанти не дослухались до рекомендацій фахівців, а тепер їхній міст тріщить по швах.

До того ж цей міст є важливою логістичною артерією окупаційних військ на території Криму.

Чи встигнуть відпрацювати по мосту Storm Shadow чи німецькі Taurus – не знаю. Можливо, він зруйнується раніше. Як каже Бен Годжес – спочатку зруйнувати Кримський міст, потім змішати з піском всі інші військові об'єкти. Можливо, й не доведеться витрачати ракети на Кримський міст, бо він сам скаже, що стомився і піде,

– прокоментував Селезньов.

Коли ЗСУ зможуть звільнити Крим

Військовий експерт підкреслив, що зараз на озброєння армії України немає таких сил та засобів, аби поцілити по Кримському мосту. Однак, як тільки ЗСУ вийдуть в рамках проведення заходів з деокупації до Азовського узбережжя, вони отримають таку можливість. Мовиться не лише про завдання ударів по Кримському мосту, а й по кораблях Чорноморського флоту.

Нагадаємо, міністр оборони великої Британії Бен Воллес заявив, що Україна зможе звільнити Кримський півострів уже до кінця 2023 року.

Важливо розуміти, що ці плани можуть змінюватися, адже спочатку мовилося про звільнення до кінця травня, тоді до кінця літа. У плани звільнення українських територій можуть вноситися корективи відповідно до загальної ситуації.

Ці висновки, зокрема беруться і з математичних даних. Війна в Україні – це війна ресурсів, і якщо наша держава матиме достатню кількість зброї та техніки, російські окупанти з Криму будуть втікати швидко і назавжди. А якщо до цього часу буде зруйновано Кримський міст, то російська армія може втратити ще й велику кількість своїх бійців через недолугу евакуацію, як це було в 1942 році.

Чергова "бавовна" в Криму: дивитися відео

Кримський міст: останні новини