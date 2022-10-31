Коли ЗСУ можуть звільнити Херсонщину: оглядач назвав імовірні сценарії

Українські військові продовжують звільняти окуповані території. Подальший контрнаступ ЗСУ на Півдні України відбуватиметься поступово.

Про це 24 каналу розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. За його словами, окупанти опинилися у складній ситуації на правобережжі Херсонщини.

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Попри всю підготовку росіян до оборони, вони не зможуть довго втримувати свої позиції.

У найкращому випадку окупанти зможуть утримувати Херсонський плацдарм максимум до кінця 2022 року,

– наголосив Коваленко.

"Є кілька локацій, які потрібно звільняти поступово"

Як зазначив військовий оглядач, звільнення правобережної частини Херсонщини буде відбуватися в кілька етапів.

"Є кілька локацій, які потрібно звільняти поступово. Не одразу весь правий берег Дніпра, а поступово одну локацію за іншою. Наприклад, Берислав та Козацьке", – сказав Коваленко.

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Він додав, потрібно ретельно підготуватися до наступу у районі цих населених пунктів, адже росіяни формують досить потужну лінію оборони від Берислава до Високого.

Однак ми знаємо, чого варті лінії оборони росіян, якщо йде досить серйозний вплив артилерії. А ми маємо високоточну та далекобійну артилерію. Фактично потрібно 1 – 2 тижні активних бойових дій для звільнення цієї локації,

– зазначив військовий оглядач.

Скільки часу потрібно для звільнення Снігурівки на Миколаївщині

Ще один важливий населений пункт, який мають звільнити ЗСУ, – Снігурівка на Миколаївщині.

Звільнення цього міста також має дуже важливе тактичне та стратегічне значення у контрнаступі на Херсон. Це також питання 1 – 2 тижнів, якщо розпочнуться активні бойові дії саме у цій локації,

– наголосив Коваленко.

Ймовірні сценарії контрнаступу на Херсонщині

За його словами, контрнаступ ЗСУ на Півдні України умовно можна буде поділити на кілька етапів.

Кожний етап контрнаступу ЗСУ на правобережжі Херсонщини триватиме 1 – 2 тижні.

Після цього буде пауза, під час якої українські військові готуватимуться до нової фази наступу.

Після завершення підготовки ЗСУ знову будуть переходити до активних наступальних дій.

Саме від інтенсивності контрнаступу залежать терміни деокупації регіону.

Якщо контрнаступ відбуватиметься саме поетапно, то до кінця 2022 року або на початку 2023 року ми звільнимо Херсонщину та безпосередньо Херсон,

– сказав військовий оглядач.

Коваленко додав, що якщо події будуть відбуватися комбіновано та одночасно на декількох напрямках, то звільнення Херсонської області можна очікувати набагато швидше.

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