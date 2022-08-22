"Уряд" колаборантів на Херсонщині відсторонили, їх замінюють фсбшники, – Хлань
Окупаційну адміністрацію на Херсонщині очолили російські фсбшники, які займаються тотальним пограбунком регіону. Функції місцевих колаборантів зведені до символічних.
Окупанти проводять "націоналізацію" підприємств й намагаються оновити місцеве самоврядування, наповнюючи їх проросійським елементом. Про це 24 каналу розповів депутат Херсонської облради, військовий ТрО Сергій Хлань.
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"Урядова" рокіровка
Політик зазначив, що перестановки в окупаційному "уряді" розпочалися після інциденту з місцевим колаборантом володимиром сальдо.
Так званий "уряд" колаборантів трохи відсторонили від управління й все більше його починає заміщувати "уряд" фсбшників. Нещодавно вони поповнили свої ряди трьома росіянами, які обіймають посади "заступника уряду" і "голови фінансів"... стрємоусов зараз їздить по області й записує відеоролики. Це його єдина місія сьогодні,
– пояснив Хлань.
Зі слів депутата, відсторонені колаборанти мають єдину зону відповідальності – утворення своєї вертикалі по всіх ОТГ.
"Відбувається тиск, який мотивується проведенням референдуму, про який вони замовкли. До 11 вересня ним не вдалося нічого зробити й вони зараз кажуть, що будуть його проводити, коли зможуть його провести у Донецькій області після "звільнення", – пояснив політик.
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Пограбунок Херсонщини продовжується
На думку Хланя, "референдум" в регіоні не відбудеться ніколи, тому вони намагаються тиснути на місцеве самоврядування й призначати колаборантів на посади територіальних громад, начебто це самі українці хочуть проводити референдум.
Тобто зараз вони займаються тільки цим. фсбшники займаються пограбуваннями. Вчора виступав головний фсбшник – єлісєєв, який нібито "голова" цього "уряду". Він відкрито сказав, що зараз вони будуть займатися "націоналізацією" підприємств тих підприємців, які покинули Херсонщину,
– додав депутат.
Він зауважив, що колаборанти призначали своїми указами керівників на ці підприємства, за допомогою яких велося тотальне пограбування.
"Це зараз перейняли на себе фсбшники, які беруть це у свої руки й це єдине, чим вони займаються. Вони розуміють, що затриматися надовго їм не вдасться. Тому просто набивають кишені", – резюмував Хлань.
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