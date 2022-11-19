Ми йдемо до кінця, – у Міноборони України спрогнозували, коли вдасться звільнити Крим

Захисники України продовжують вибивати ворога з рідної землі. На фоні звільнення з-під окупації частини Херсонщини, у Міноборони дали прогноз щодо півострова Крим.

Ним поділився генерал-майор у відставці Володимир Гаврилов. Заступник міністра оборони України розповів, коли, на його думку, ЗСУ зможуть повернутися до Криму.

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Україна невдовзі поверне Крим

На думку Гаврилова, повернутися до Криму нашим військовим вдасться до кінця грудня цього року. Що ж стосується завершення війни, то і тут він дав прогноз. На думку генерал-майора у відставці, це може статися до весни наступного року.

Заступник міністра оборони підкреслив, що Україна воюватиме до перемоги. І на це не повпливає навіть можливість ядерного удару, якого Росія регулярно погрожує завдати.

"Для всіх це буде справедливий – Бог знає який сценарій – але це (тактичний ядерний удар – 24 канал) не є загрозою, яка зупинить нас від ... продовження нашої війни", – підкреслив він.

За яких умов можливі переговори

Гаврилов спробував розставити крапки над "і" щодо переговорного процесу з Кремлем. Він зазначив, що це можливо лише за умови, що окупанти покинуть територію нашої країни до останнього сантиметра.

Мовиться і про півострів Крим, який Путін віддав наказ захопити ще у 2014 році. І, ясна річ, частину Донбасу, де упродовж восьми років точаться бойові дії.

В українському суспільстві є рішення, що ми йдемо до кінця. Немає значення, який сценарій на столі. Люди заплатили багато крові, багато зусиль за те, чого ми вже досягли, і всі знають, що будь-яке зволікання чи заморожений конфлікт – лише продовження цієї війни проти існування України як нації,

– наголосив він.

Ворог не збавляє обертів на фронті

Почнімо з того, що з Херсонщини окупанти перекидають своїх військових на Луганщину. Про це розповів глава ОВА Сергій Гайдай. За його словами, туди відправляють досвідчених десантників. Але це, переконаний він, ніяк не вплине на наступ ЗСУ. Хіба, трішки сповільнить його темпи.

Тим часом вороги активізувалися у районі Гуляйполя. Вороги це роблять для того, щоб стримати можливий контрнаступ ЗСУ у напрямку Бердянська.

Водночас уже можна припустити, куди окупанти спрямують свої основні сили цього разу. За словами військового експерта Романа Світана, загарбники спробують здійснити наступ на лінії Донецького фронту. Мовиться про ділянку довжиною у понад 100 кілометрів: від Вугледара до Білогорівки під Лисичанськом.

Інший військовий експерт Олександр Мусієнко зауважив, що ворог стає обережнішим після втрати Херсона. Окупанти продовжують працювати над зміцненням своєї оборони на лініях фронту. Ба більше, вони навіть риють окопи поблизу півострова Крим.

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