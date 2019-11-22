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      Коли між Україною та Росією з'явиться стіна та чи захистить вона нас від агресора

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      Стіну на українсько-російському кордоні будують уже п’ятий рік поспіль. Хоча спершу мали завершити амбітний проєкт до 2018 року, а потім обіцяли – з дня на день, до 2020. Проте найближчим часом уявну червону стрічку перед стіною Яценюка розрізати ніхто не буде, адже ми досі не відмежувались від агресора.

      На якому етапі гучний фортифікаційний проєкт та чи захистить славнозвісна стіна Яценюка нас у разі, якщо під час розведення сил щось піде не так – дізнавалися журналісти 24 каналу.

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      Вал мали облаштувати уздовж усього кордону з Росією, а це більше двох тисяч кілометрів. Сигналізація, вежі, земляний рів завширшки 4 метри. Дедлайн провалили уже двічі, нова дата – 2021 рік. Та нині стіну не завершили в жодній області, лише трохи більше половини збудували на Харківщині.

      Стіну на кордоні з РФ будують вже 5 років
      Стіну на кордоні з РФ будують вже 5 років/ Скріншот з відео

      Як наголошують експерти, у такому вигляді стіна малоефективна. "Однозначно, що вона не витримає військової навали Російської Федерації", – каже військовий експерт Ігор Козій.

      Ми вже мали досвід 2014 року, коли протитанковий рів у межах Луганської області засипали, а колони техніки ворога пройшли, згадує очільник Держприкордонслужби Сергій Дейнеко. Тож стіну варту посилити і йдеться не про монолітний бетонний мур.

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      А також варто посилити "очі" кордону, як це зробили на Харківщині. Відео- та інфрачервоний нагляд покриває цю ділянку майже повністю. Якщо армія ворога піде в наступ – ЗСУ встигнуть завчасно попередити про атаку. У Держприкордонслужбі так хочуть оснастити всю стіну. Проте для цього, її спершу треба добудувати.

      Посилений нагляд над кордоном з Росією
      Посилений нагляд над кордоном з Росією/ Скріншот з відео

      Чому не можуть добудувати стіну? Звісно, головна проблема в тому, що Україна не контролює близько 500 кілометрів свого кордону на окупованому Донбасі.

      Інша проблема – гроші, на проєкт уже витратили майже півтора мільярда гривень, а потрібно – 4. За словами правоохоронців, частину коштів просто вкрали. Нині НАБУ й ГПУ розслідують справу, збитки оцінюють у 100 мільйонів гривень.

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      Автор: Анна Черненко, Оксана Тропотяга
      Теги: Новини України Україна – Росія Війна на Донбасі Новини Харкова Новини Луганська Держприкордонслужба Гроші
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