Коли поїде метро на Виноградар і що відомо про нові станції

Київський метрополітен уклав договір на будівництво продовження Сирецько-Печерської гілки.

Йдеться про продовження зеленої гілки метро до столичного району Виноградар.

Дивіться також: Чому затягують будівництво метро на Виноградар: думка експертів

Як інформує прес-служба метрополітену, договір на будівництво КП "Київський метрополітен" уклав з ПАТ "Київметробуд", який став переможцем тендеру на ProZorro.

В рамках першої черги робіт на ділянці у майже 4 кілометри планують спорудити дві станції метро – "Мостицька" та "Проспект Правда".

Проект передбачає відгалуження у бік станції "Виноградар" для подальшого продовження лінії.

Мер Києва Віталій Кличко відзвітував, що за підсумками коригування бюджету столиці на 2018 рік врахують 1,1 мільярда гривень на будівництво нових станцій метрополітену на Сирецько-Печерській гілці.



Схема будівництва метро на Виноградар

Згідно з підписаним документом, роботи триватимуть до 2021 року, а їхній бюджет становитиме майже 6 мільярдів гривень (5,993 млрд грн).

У Київському метрополітені нагадують, що в рамках цього проекту вперше в Києві планують використати технологію вертикальних тунелів.

Станцію "Мостицьку" планують збудувати як станцію глибокого закладення, а "Проспект Правди" та наступні будуть споруджувати відкритим способом, як неглибокі.

Востаннє нову станцію метро у Києві відкрили 5 років тому. У листопаді 2013-го була відкрита станція метро "Теремки" на Оболонсько-Теремківській (синій) лінії.

До слова, віднедавна оплатити проїзд у касах станцій столичного метро можна карткою.