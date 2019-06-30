Коли Україна відновить постачу води в окупований Крим: Чубаров назвав умову

Росія, яка незаконно анексувала український Крим, повинна отримати "максимальне покарання за свої злочини". Її дії призвели до того, що на півострові зараз назріває справжня екологічна катастрофа через посуху та зменшення запасів питної води. Україна готова відновити водопостачання в Крим лише після його деокупації або в момент деокупації.

Глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров заявив, що Україна намагається зробити усе, аби окупований Крим став максимально дорогим для утримання Росії-агресору, передає "Крим.Реалії". Кремль у свою чергу змушений вкладати величезні ресурси в анексований півострів.

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"Ми усвідомлюємо, що подальша відмова від постачання води не просто ускладнює життя окупантам, але має і вплив на екологічну ситуацію. Але коли йде війна між двома державами, дуже важливо, щоб питання, пов'язані з безпекою багатьох людей, вирішувалися не однією стороною у формі ультиматумів – тобто Росією. Російська держава в особі Путіна і інших політиків завжди хоче поставити на коліна і західних політиків, і українську державу, ставлячи їм ультиматуми", – заявив він.

За словами глави Меджлісу кримськотатарського народу, існує лише одна умова, за якої материкова Україна може відновити постачання прісної води на півострів - звільнення його окупантами та повернення під контроль Києва.

Умова лише одна – конкретний план деокупації Криму на стіл, коли ми бачимо етапи, дати, хроніку виведення російських військ. Тільки прямі перемовини про це. Вода – після деокупації або в момент деокупації щонайменше,

– наголосив Чубаров.

Що відомо про проблеми з водою у Криму?Україна не постачає окупантам воду з Дніпра ще з 2014 року. А згодом зовсім відрізала півострів від неї, спорудивши дамбу на Північно-Кримському каналі. Усі роки в окупації води для промисловості і сільського господарства катастрофічно не вистачало.



Українська влада зауважує, що екологічний стан в окупованому Росією Криму є катастрофічним. Більша частина півострова знищена посухою через нестачу води.



Через відсутність води влітку 2018 року Крим накрила сильна засуха. Тоді пересохла одна з найбільших річок півострова – Біюк-Карасу. Її русло повністю висохло поблизу села Карасівка вище Білогірського водосховища. Вже у 2019 році повністю висохло озеро в Байдарській долині, що під окупованим Севастополем.



Окрім того, прісна вода із материкової України поповнювала підземні води Криму, не даючи їм стати солоними. Нині ж засолені ґрунти стали неродючими. За однією із версій, саме використання солоної води призвело до екологічної катастрофи на заводі олігарха Фірташа в Армянську.