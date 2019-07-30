Коли в Україні запрацює оновлена митниця

Цілком імовірно, що нову митницю створять восени поточного 2019 року. Наразі там – лише один співробітник.

Як зауважив голова Державної митної служби Максим Нефьодов, власне він є тим одним співробітником, передає Укрінформ.

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Нову митницю буде створена десь до кінця вересня. Для майбутніх працівників нової митниці буде розроблено певний курс адаптації, свого роду "курс молодого бійця", щоб підготувати їх до цієї роботи,

– зауважив Нефьодов.

Раніше Максим Нефьодов зазначав, що орієнтовно за рік почне працювати й електронна митниця.

Що відомо про Державну митну службу? До 2012 року в Україні вже існували Державна митна та податкові служби. Але їх реорганізували та створили єдиний орган – Міністерство доходів і зборів. Після двох років діяльності його реорганізували у Державну фіскальну службу.



У грудні 2018 року Кабінет міністрів вирішив розділити Державну фіскальну службу на два окремих центральних органи виконавчої влади – Державну податкову та Державну митну служби. Головною метою такого кроку було врегулювання діяльності двох служб, визнання їхнього правового статусу, основних прав та обов’язків працівників. Державна митна служба має відповідати за дотримання митного законодавства, і до її складу мають увійти окремі центральні органи виконавчої влади.



Навесні 2019 року відбувся конкурс на посади голів нових служб. Згідно з його результатами, Державну митну службу мав очолити Максим Нефьодов, а вже у липні його на цю посаду офіційно призначив Кабмін. Трохи згодом новостворену Державну митну службу зареєструвало й Міністерство юстиції.

З біографією Максима Нефьодова Ви можете ознайомитися за цим посиланням.