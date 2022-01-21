Використовують для "внутрішньополітичних розбірок", – Арестович про потрапляння до "Миротворця"

Олексія Арестовича 20 січня 2021 року внесли до бази "Миротворця". Своєю чергою він заявив, що сайт використовують для "внутрішньополітичних розбірок".

Водночас повідомив, що сам активно користувався ресурсом в зоні АТО та ООС. Однак, за його словами, з 2019 року "Миротворець" поступово "почав перетворюватися на смітник".

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Це справді була представницька база поганих людей, що дозволяла оперативно розпізнавати поганців під час перевірки на блокпостах, наприклад. І не тільки,

– зазначив Арестович.

Окрім цього, політик звинуватив попередню українську владу в тому, що потрапив до списків сайту.

Арестович звільнився з ОП

Арестович 17 січня розповів, що подав у відставку з посади позаштатного радника голови Офісу Президента. Також він сказав, що покидає посаду спікера делегації України в ТКГ.

Однак 20 січня у ЗМІ з'явилась інформація, що чиновник насправді не писав заяву на звільнення та не повідомляв про це Банкову. Вадта, формально нібито досі залишається на посаді.

Арестовича 20 січня внесли до списків ресурсу "Миротворець" . На сайті вказали, що він брав участь "в актах гуманітарної агресії проти України".

Текст публікації Олексія Арестовича:

"Миротворець" – сайт, яким я сам колись активно користувався в зоні АТО/ООС, року з 2019 почав поступово перетворюватися на смітник.

Коли ресурсом опікувався Антон Геращенко, це справді була представницька база поганих людей, яка дозволяла оперативно впізнавати поганців під час перевірки на блокпостах, наприклад. І не тільки.