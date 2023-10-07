Дворніков і Лапін знову в грі: в ISW розповіли, які посади займають екскомандири окупантів

Колишні російські військові командири, які брали безпосередню участь у початку повномасштабного вторгнення в Україну, залишаються на периферійних посадах. Наразі вони хоч і мають певний вплив у російській військовій чи оборонно-промисловій базі, насправді марять повернутись в армію.

Про це йдеться в актуальному звіті Інституту вивчення війни. Вони проаналізували дані, які нещодавно поширив пов'язаний з Кремлем мілблогер з посиланням на власні внутрішні джерела. Той назвав поточні посади російських військових командувачів, яких Кремль змінив після того, як ті не досягли поставлених цілей на початку повномасштабного вторгнення в Україну.

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Працюють в "оборонці"

Зазначають, що колишній командувач Західним військовим округом (ЗВО) генерал-полковник Олександр Журавльов і колишній командувач Південним військовим округом (ЗВО) генерал армії Олександр Дворніков зараз є радниками високоточних комплексів і концерну аерокосмічної оборони "Алмаз-Антей".

Джерело стверджує, що Дворніков все ще перебуває в "армійських колах" і сподівається повернутися в армію. А колишній командувач Центральним військовим округом генерал-полковник Олександр Лапін зараз є начальником штабу Сухопутних військ Росії.

Колишній командувач Східним військовим округом (СВО) генерал-полковник Олександр Чайко служив у Сирії та російському Генштабі після його звільнення з посади командувача СВО. Водночас яку посаду він обіймає наразі – невідомо.

Що відомо про "кар'єру" топкомандувачів

Олександр Лапін раніше командував групою Центр чи Центральним військовим округом Росії, згодом його підвищили до начальника генштабу сухопутних військ. Саме Лапіна вважають рекордсменом по втопленій в Україні ворожої техніки.

Раніше в ISW пояснювали, що Росія може "чистити" вищих офіцерів, а саме Дворнікова, Сердюкова через провал у війні проти України.

А британська розвідка повідомила, що генерал Олександр Дворніков не зміг виконати жодної поставленої мети.

Важливо. Колишній держсекретар оборони Великої Британії Бен Уоллес 1 жовтня заявив, що російське військове керівництво усунуло всіх командирів, які в лютому 2022 року ввели основні російські підрозділи в Україну.