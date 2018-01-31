Колишній полонений "ДНР" розповів про моторошні погрози

Боєць полку "Азов" 28-річний Євген Чуднецов, який нещодавно повернувся з дворічного полону в "ДНР" розповів про погрози бойовиків.

Своєю історією боєць поділився в інтерв'ю виданню "Гордон".

Зокрема, Чуднецов пригадав момент перед псевдо пресконференцією. Він розповів, як саме бойовики вимагали "правильних слів".

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"Сказали, щоб правильно все зробив, інакше " маму твою по шматках надішлють". На прес-конференцію години за два до початку привезли. Там уже був феесбешник. Він не говорив "зазубрити текст", просто своїми словами, але "обов'язково скажи про іноземну зброю і іноземних найманців, і що українська армія мріє знести владу в Києві", пригадав екс-полонений.

В заручниках у бойовиків Чуднецов провів два роки і дев'ять місяців. Його звільнили 27 грудня 2017 року.

У полоні хлопця катували, били, він втратив більше половини зубів та схуд на 14 кілограмів. Разом з іншими полоненими бійцями його змушували займатися розмінуванням і розчищенням донецького аеропорту.

Останні півроку його тримали в макіївській колонії, в 20 хвилинах ходьби від рідного дому. За час полону мама Євгенія Чуднецова померла, бабуся і молодші брат з сестрою залишилися на окупованій території.