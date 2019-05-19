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      Колишній військовий склад горів у Одесі: фото, відео

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      В Одесі сталася пожежа на території колишньої військової частини
      В Одесі сталася пожежа на території колишньої військової частини / Прес-служба ДСНС

      В Одесі у районі 3-ї станції Люстдорфської дороги на вулиці Світанку у покинутій будівлі сталася пожежа. Свого часу на цій території розташовувалася військова частина, а ця будова була військовим складом. Інцидент трапився уранці 19 травня.

      Як підкреслюють рятувальники, коли вони прибули на місце інциденту, можна було спостерігати займання окремими осередками. Крім того, існувала загроза розповсюдження пожежі всією площею будівлі. За словами очевидців, на місці пожежі було видно стовп чорного диму. Площа займання становила 500 квадратних метрів. 

      Читайте також: Що робити під час пожежі: правила, які врятують життя

      Пожежа, Одеса, військова частина, ДСНС
      На місці пожежі можна було побачити стовп чорного диму 

      У підсумку вогнеборцям вдалося не допустити подальше розповсюдження вогню, і фактично за годину після того, як пожежу було локалізовано, її вони ліквідували. На місці працювали 10 одиниць пожежної техніки та 47 представників особового складу.

      Пожежа на території військової частини в Одесі: дивіться відео 

      Причина пожежі та завданий збиток наразі встановлюють фахівці. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав, також немає загиблих.

      Пожежа, Одеса, військова частина, ДСНС
      Вогонь охопив 500 квадратних метрів

      Востаннє гучна пожежа на території колишньої військової частини сталася торік у березні на Львівщині, а саме у Хирові Старосамбірського району. Її вогнеборці не могли загасити майже цілу ніч. У результаті повністю вигорів третій поверх будівлі. Крім того, вогонь знищив купол каплиці.

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      Теги: Новини України Новини Одеси Пожежа ДСНС Збройні сили України
      Джерело: 24 канал
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