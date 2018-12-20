Колона танків та імпровізовані бої: на Львівщині резервісти провели навчання з військовими

Нині на полігонах тривають навчання, зокрема на Львівщині вишколюють резерв разом із кадровими військовими. Тренують не лише бойові навички, а й імпровізацію у бою.

Останні приготування перед початком бойової навчальної операції, де завдання – знайти та знищити ворога. Колона із танків, БТРів та броньованих тягачів – на армійському сленгу "мотолиг" – вирушає в небезпечний рейд.

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Один батальйон наступає, інший має дати відсіч. На шляху до місця зіткнення – природні перешкоди та засідки противника. Умови максимально наближені до тих, які є на Донбасі. Усі резервісти мають воєнний досвід. На цих зборах отримують нові навички.

Я служив в другому батальйоні, а до того я був старший навідник міномета, зараз старший навідник АГС, тут я пізнав дещо нове,

– відповів резервіст Олексій "Батяня".

Шукають ворога і з допомогою дронів. Аеророзвідка відтепер невід'ємна частина кожного підрозділу.



Імпровізовані бої на навчанні резервістів

Місце головної баталії – колона зустрічає механізований батальйон противника. На підмогу підрозділу приходять стрільці екіпіровані лижним спорядженням. Довершують справу танки під бойовим знаменом. Умовний населений пункт знову наш.

Я дуже задоволений діями командирів підрозділів, які своєчасно приймали рішення, керування було дуже на високому рівні і саме основне – особовий склад діяв впевнено, не дивлячись ні на мороз, ні на сирість, ні на умови, що стосуються місцевості,

– сказав командир 24 бригади Валерій Гудзь.

Загалом, за даними Генштабу, після оголошення воєнного стану до навчальних центрів Збройних сил направили більше трьох тисяч військовозобов’язаних. Їх навчання почалися 3 грудня, і завершаться до різдвяних свят.

Тож для цих резервістів це останні дні навчання. До кінця дії воєнного стану їх відпустять додому. Про це заявили у Генштабі. І додали, роз’їдуться вони, якщо не буде посилюватися російська агресія. А кадрові військові з 24 бригади незабаром відправляться на фронт.