Не хоче вступати в бій, який програє: яка стратегія у Навального на президентські вибори у Росії

Команда ув'язненого Алєксєя Навального 7 грудня опублікувала звернення до росіян на тлі початку президентських перегонів у країні. В ньому вона закликала громадян країни-агресорки використовувати виборчий процес для антипутінської агітації.

Така стратегія команди Навального зумовлена тим, що російська опозиція не бачить можливості скинути Путіна тут і тепер. Натомість вона намагатиметься використати президентські вибори як майданчик для делегітимізації Путіна. Такою думкою із 24 Каналом поділився російський політтехнолог Аббас Галлямов.

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Чому майбутні вибори не стануть поразкою Путіна

Попри те, що останнім часом Навальний став менше впливати на росіян через ув'язнення, він і досі є лідером російської опозиції. Адже ніхто інший поки що не зумів і не факт, що зуміє зайняти його позицію.

"Навальний – це справжній партизан. І коли ти воюєш проти великої сили, ти не можеш собі дозволити вийти на відкритий бій із ворогом. Партизанська тактика зводиться до того, що ти переховуєшся, а потім в потрібний момент приймаєш рішення, коли нападати", – зазначив російський політтехнолог.

Відповідно, Навальний не хоче грати на полі, створеному Кремлем. Це стало зрозуміло ще під час боротьби проти поправок до конституції Росії у 2020 році, коли він відмовився активно чинити опір цим змінам через те, що російська опозиція не мала впливу на цей процес.

Олексій Навальний відомий скандальною реплікою стосовно приналежності Кримського півострова до України. У 2014 році в своєму інтерв'ю він заявив, що "Крим – не бутерброд, щоб його кудись повертати", за що він зазнав критики навіть від російських опозиціонерів. Крім того, наприкінці 2000-х він брав активну участь в російських націоналістичних маршах та висловлювався проти мігрантів у Росії.

Натомість Навальний завжди надавав перевагу обирати поле бою самостійно й завдавати удару туди, куди він вважав за потрібним. Прикладом цього може бути його антикорупційне розслідування, спрямоване проти Дмітрія Мєдвєдєва, яка сколихнуло Росію у 2017 році.

Тому зараз команда Навального намагається вибудувати свою риторику напередодні виборів так, щоб за їхніми підсумками Путін не зміг здобути інформаційну перемогу, розгромивши при цьому своїх суперників.

Путін лише виграє від протистоянь із опозицією

Історично виходить так, що у разі перемоги над своїми опонентами Путін посилює свої позиції в російському суспільстві. Саме в такий спосіб можна проінтерпретувати його дії під час протестів у 2011 році на Болотній площі.

Тоді протягом кількох років прем'єрства його рейтинг падав, а коли було оголошено про можливість його повернення на президентський пост, почалися протести. Влада в Росії захиталася, однак Путін прийняв виклик і організував у відповідь мітинги на свою підтримку, після чого його рейтинг пішов угору.

Архетип Путіна – це вождь воєнного типу. Він "боєць", якого легітимізує рішучий вихід на поле бою. Його потребують тоді, коли є ворог, а коли ворога нема, боєць перетворюється на п'яте колесо до воза, або на боксера, що бігає по рингу за відсутності опонента,

– припустив Галлямов.

Саме тому Навальний не хоче, щоб президентські вибори 2024 року стали ще однією силовою перемогою Путіна, яка його легітимізує. Адже навіть у випадку, якби російська опозиція домовилася б про єдиного кандидата, то Путін би просто не допустив його до виборів, і в такий спосіб здобув би перемогу.

"Мені здається, що Навальний вважає, що не потрібно вступати у бій, в якому ти гарантовано програєш. Замість лобової атаки (він прагне – 24 Канал) стріляти зі спини й бити по комунікаціям (диктатора – 24 Канал)", – пояснив логіку дій політтехнолог.

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