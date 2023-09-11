Моя команда має бути готова до тривалої війни, – Зеленський

Не зумівши швидко зламати Україну, кремлівський диктатор Владімір Путін намагається її виснажити. Президент Володимир Зеленський зазначив, що його команда повинна бути готовою до тривалої війни.

Глава держави не хоче думати про довгу війну, проте саме до цього він і готується. Про це український лідер розповів в інтерв'ю виданню The Economist.

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Треба бути готовим до тривалої війни

За словами президента, війна, яку розв'язав Кремль, може завершитися не скоро.

Я повинен бути готовий, моя команда повинна бути готова до довгої війни, і емоційно я готовий,

– зауважив Зеленський.

За 3 місяці контрнаступу Україна досягла невеликого прогресу вздовж надзвичайно важливої південної осі в Запорізькій області. Там Сили оборони намагаються розірвати "сухопутний міст" загарбників з Росії до Криму.

Західним лідерам цікаво, скільки часу це займе й чи вдасться це зробити. Проте вони досі обіцяють, що стоятимуть з Україною "стільки, скільки буде потрібно". Водночас український лідер помітив зміну настроїв серед деяких своїх партнерів.

"У мене є інтуїція, я читаю, чую і бачу їхні очі (коли вони кажуть – 24 Канал): "Ми завжди будемо з вами". Але я бачу, що він чи вона не тут, не з нами", – пояснив глава держави.

Деякі партнери можуть сприйняти не надто стрімку швидкість контрнаступу як привід для того, щоб примусити Україну до переговорів з Росією. Проте, за словами президента, "це поганий момент, оскільки Путін бачить те ж саме".

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Путін хоче виснажити Україну

Не зумівши швидко підкорити Україну, Путін, схоже, прагне виснажити нашу державу і рішучість її партнерів продовжувати фінансувати та постачати зброю Силам оборони.

Кремлівський диктатор хоче перетворити Україну на дисфункціональну, знелюднілу державу, біженці з якої створюють проблеми в Європі. Проте Зеленський каже, що Росія сама є крихкою.

Путін не розуміє, що в довгій війні він програє. Тому що неважливо, що його підтримують 60% чи 70% (росіян – 24 Канал). Ні, програє його економіка,

– вважає президент.

У міру того, як Україна посилюватиме свої удари всередині Росії, громадяни країни-терористки почнуть ставити незручні запитання про нездатність армії захистити їх. Адже, за словами українського лідера, "наші безпілотники будуть приземлятися".

Влада російського президента була ослаблена червневим заколотом ватажка ПВК "Вагнера" Євгенія Пригожина, якого згодом вбили. На думку глави держави, вона буде ослаблена і надалі.