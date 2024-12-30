Командира 211 бригади взяли під варту із заставою в 12 мільйонів гривень, – Офіс генпрокурора

Командира 211 понтонно-мостової бригади Сил підтримки ЗСУ Олега Побережнюка взяли під варту. Він має можливість внести заставу.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Офіс Генерального прокурора. Це вже другий раз, коли Побережнюка взяли під варту.

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Яку заставу може внести Побережнюк, щоб вийти з-під варти

В Офісі генпрокурора розповіли, що командир 211 понтонно-мостової бригади у межах запобіжного заходу може вийти з-під варти у разі внесення застави сумою в 12 мільйонів 112 тисяч гривень.

Прокурори клопотали про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у сумі 40 мільйонів гривень,

– мовиться у дописі.

Також прокурори подали до суду клопотання про відсторонення підозрюваного від виконання службових обов'язків у бригаді.

До слова, в Офісі генпрокурора 29 грудня повідомили, що командира 211 понтонно-мостової бригади Олега Побережнюка затримали та повідомили підозру за фактом бездіяльності військової влади, вчиненої в умовах воєнного стану або в бойовій обстановці. Правоохоронці також провели обшуки за місцем проживання командира бригади.

До цього Побережнюка вже затримували та оголошували підозру у зловживанні службовим становищем. Суд оголосив йому запобіжний захід, але полковник вийшов під заставу у розмірі 908 400 гривень.