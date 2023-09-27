Відтягує, як може: чому Росія влаштовує цирк з командувачем Чорноморського флоту

22 вересня Збройні Сили влучили в будівлю штабу Чорноморського флоту, внаслідок чого міг бути знищений тамтешній адмірал Віктор Соколов. Росіяни всіляко переконують, що він живий. Але поки конкретних доказів цьому немає.

Про це 24 Каналу розповів ексспівробітник СБУ Іван Ступак, зауваживши, що підтвердити, чи дійсно загинув командувач Чорноморського флоту Віктор Соколов – зараз неможливо. Найімовірніше, він або знищений, або перебуває у тяжкому стані.

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Кремль намагається виграти час

Як наголосив Ступак, поведінка Кремля та російських пропагандистів свідчить, що з командувачем Чорноморського флоту дійсно могло щось сталося. Якби він перебував в нормальному стані, то міг би легко спростувати чутки.

Те, як вони тягнуть час, свідчить, що нічого доброго для них там немає. Якби розвідка помилилася – і він виявився б живий – то Соколов міг би вийти на камери і висміяти це все. А тут зовсім нічого такого. Навіть жодного слова про те, що вони помстяться за уражений штаб,

– зауважив Ступак.

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Нове відео з Соколовим, де він перебуває на нагородженні тамтешньої футбольної команди "Чорноморець" теж спірне. Є певні думки, що воно могло бути записаним до атаки на штаб Чорноморського флоту.

Вони намагаються виграти час. Згадайте крейсер "Москва". Тоді вони довго тягнули і не визнавали, що корабель потопили. Можливо, вони це роблять в намаганні зібратися з думками або сподіваються, що інформаційний порядок денний в наступні дні буде таким масивним, що ця подія просто омине увагу людей,

– припустив Ступак.

Що відомо про ймовірну смерть Соколова: коротко