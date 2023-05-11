У Херсоні скоротять комендантську годину
Джерело:Роман Мрочко
У Херсоні скоротять тривалість комендантської години. Наразі вона діє з 20 години вечора до 6 години ранку.
Начальник Херсонської міської військової адміністрації пояснив, що інша комендантська година діятиме з вівторка, 16 травня 2023 року. За його словами, у місті продовжать термін продажу алкоголю.
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Що відомо про скорочення комендантської години
Починаючи з 16 травня, комендантська година діятиме з 21:00 до 05:00 щодня,
– повідомив Роман Мрочко.
За його словами, подовжили й термін продажу алкогольних напоїв у Херсоні до 15 червня 2023 року. Проте алкоголь заборонено продавати з 15:00 до 10:00 години щодня.
Глава Херсонської міської військової адміністрації вкотре нагадав людям, що під час комендантської години заборонено:
- перебувати на вулиці та в інших громадських місцях;
- переміщатись транспортом або пішки.
"Якщо в заборонений час людина перебуває на вулиці, комендантський патруль має право затримати її та перевірити наявність документів, встановити причину порушення комендантської години", – пояснив посадовець.
Херсон закривали на 3 дні: коротко
- 3 травня глава Херсонської ОВА Олександр Прокудін заявив, що у Херсоні запровадять комендантську годину, яка триватиме 58 годин. Починалась вона о 20:00 5 травня та тривала до 6:00, 8 травня.
- У цей час людям було заборонено перебувати у місті та в'їжджати чи виїжджати. Однак людям дозволили прогулятися біля будинку чи вийти в магазин по продукти на нетривалий час. У ці дні комунальники, лікарі та правоохоронці працювали у штатному режимі.
- Олександр Прокудін пояснював, що комендантська година потрібна, щоб відповідні органи провели "безпекові кроки" та заходи.
- Після завершення комендантської години очільник Херсонської ОВА розповів, що вона була доволі результативною. Зокрема, вдалось затримати коригувальників артилерійського вогню та знайти схрон зброї. Загалом відкрили 9 кримінальних справ. Детальніше про результати – читайте тут.