Майже 15 місяців в Україні діє воєнний стан. Мобілізації підлягають військовозобов'язані чоловіки віком від 18 до 60 років.

Чи можуть вручити повістку за порушення комендантської години, пояснив адвокат Андрій Новак.

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Відповідно до українського законодавства, за порушення комендантської години загрожує аднімінстративна відповідальність.

У той же час у нас є випадки, коли повістки все ж вручають. Я би сказав, що це незаконно та неправомірно, але такі реалії життя існують,

– зазначив адвокат.

Зауважимо, що під час комендантської години заборонено перебувати на вулиці та у громадських місцях. Окрім того, не можна переміщатися транспортом або ж пішки без спеціальної перепустки.

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Що загрожує порушникам

Порушників комендантської години може зупинити патруль. За відмову від виконання законного розпорядження або вимоги загрожує штраф, громадські чи виправні роботи або адміністративний арешт до 15 діб.

Окрім того, якщо порушник чинить опір, то йому загрожує штраф у розмірі від 17 до 34 тисяч гривень або навіть позбавлення волі.