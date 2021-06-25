Комітет ще не розглядав і висновку немає, – Кравчук відповіла, чи готова Рада розігнати ОАСК

Законопроєкт Володимира Зеленського про ліквідацію Окружного адмінсуду Києва включили до порядку денного сесії Ради. Однак говорити про те, що його якнайшвидше підтримають, ще рано.

Про це розповіла заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук. За її словами, законопроєкт вже може розглядати відповідний комітет і рекомендувати в зал, але цього, найімовірніше, найближчим часом не станеться.

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Кравчук пояснила, що у нардепів залишилося лише 2 тижні перед канікулами, а тому вони розставляють законопроєкти по пріоритетності.

Пріоритети – усі законопроєкти, які стосуються макрофінансової допомоги і МВФ. Подано дуже багато правок від фракцій, які не хочуть, щоб Україна працювала нормально з міжнародними інституціями,

– розповіла нардепка.

"Я поки не можу сказати, чи ми встигнемо його проголосувати, але наразі комітет не розглядав і не дав свого висновку", – підсумувала Кравчук.

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