Компанія Helly Hansen призупинила онлайн-продажі в Росії
8 березня 2022 , 21:05Читать новость на русском
Джерело:телеграм-канал "Санкции в РФ"
Росія цинічно напала на Україну, тож країни застосовують до неї санкції. Йдеться й про різноманітні торговельні марки.
Компанія Helly Hansen пішла з Росії
Призупинила онлайн-продажі на території країни-агресорки й норвезька компанія Helly Hansen.
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Хто ще покинув окупанта
- Корпорація McDonald's заявила про припинення роботи на території Росії – там розташовані аж 850 закладів McDonald's.
- Американська компанія Akamai Technologies, що займається питаннями кібербезпеки, пішла з Росії.
- Німецький виробник шин та автокомпонентів Continental оголосив про зупинку виробництва та бізнесу в Росії.
- Компанія Yum! Brands, якій належать бренди KFC і Pizza Hut, призупиняє інвестиції та розвиток у Росії.
- Shell оголосила про поступову відмову від російських нафти та газу. Також закриває АЗС в Росії.
- Американська корпорація PVH Corp., що володіє брендами Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Warner's та іншими знаменитими брендами, прийняла рішення тимчасово закрити свої магазини в Росії та Білорусі.
- Фінансова компанія American Express призупиняє роботу на території Росії та Білорусі.
- Також на території країни-агресора припиняє продаж своїх продуктів компанія Nvidia.
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