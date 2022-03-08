Компанія Helly Hansen призупинила онлайн-продажі в Росії

8 березня 2022 , 21:05
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Джерело:

телеграм-канал "Санкции в РФ"

Росія цинічно напала на Україну, тож країни застосовують до неї санкції. Йдеться й про різноманітні торговельні марки.

Компанія Helly Hansen пішла з Росії

Призупинила онлайн-продажі на території країни-агресорки й норвезька компанія Helly Hansen.

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Хто ще покинув окупанта

 

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Автор: Марта Касіянчук